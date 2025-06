Novo recorde: Ginasta de 50 anos conquista prata em etapa da Copa do Mundo

A ginasta Oksana Chusovitina, do Uzbequistão, atualizou o próprio recorde e subiu ao pódio um dia após completar 50 anos.

O que aconteceu

Chusovitina ficou com a prata no salto na etapa de Tashkent, no Uzbequistão, da Copa do Mundo de ginástica artística.

Com o feito, a uzbeque atualizou o próprio recorde de longevidade. Ela é a atleta mais velha a subir no pódio de uma competição internacional.

A marca anterior era do ano passado, quando Chusovitina ficou com o bronze. Ela subiu ao pódio na etapa de Cottbus, na Alemanha, aos 49 anos.

O objetivo da ginasta é chegar às Olimpíadas de Los Angeles 2028. Ela já participou de oito Olimpíadas, mas ficou fora da última, em Paris 2024.