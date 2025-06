Mundial de Clubes: conheça a profissão dos jogadores do Auckland City

O Auckland City chamou a atenção do mundo do futebol ao sofrer uma goleada de 10 a 0 para o Bayern de Munique, no último domingo, na estreia do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa, a maior da história da competição. Nesta sexta-feira, o desafio será contra o Benfica, no Orlando City Stadium, na Flórida. Depois, ainda terá pela frente o Boca Juniors.

Principal clube da Oceania na atualidade, o Auckland soma 13 títulos da Liga dos Campeões da Oceania e 12 conquistas do Campeonato Neozelandês. Apesar do sucesso local, o time é considerado amador: seus jogadores encaram uma rotina de dupla jornada, conciliando o futebol com outras profissões. Como ajuda de custo, o clube desembolsa 150 dólares neozelandeses por semana aos atletas (cerca de R$ 2 mil).

A lista de ocupações dos jogadores chama atenção pela diversidade, incluindo a do goleiro Conor Tracey, que, mesmo após a goleada sofrida para o Bayern, foi o único destaque da equipe. Funcionário de um depósito, ele trabalha como estoquista e precisou tirar uma licença não remunerada para disputar o torneio.

Entre outras histórias curiosas está a do atacante colombiano Jerson Lagos, de 23 anos, que trabalha como barbeiro. O experiente goleiro uruguaio Sebastián Ciganda, de 31 anos, com passagem pelas categorias de base do Nacional, limpa piscinas para garantir a renda mensal. Já o zagueiro Adam Mitchell atua como corretor de imóveis.

O atacante Ryan De Vries trabalha como polidor de carros, enquanto o atacante Dylan Manickum concilia a carreira de engenheiro assistente na construção civil com a participação na seleção de futsal da Nova Zelândia. O meia Mario Ilich e o lateral Alfie Rogers são representantes de vendas da Coca-Cola. Por sua vez, o espanhol Gerard Garriga é treinador em uma academia de futebol. O elenco também reúne estudantes, como Natha Garrow, Jeremy Foo, Christian Gray e Myer Bevan.

As conquistas desse grupo garantiram ao clube 12 participações no antigo formato do Mundial de Clubes. Agora, o Auckland City é o único representante da Oceania no novo formato e também será no Intercontinental, que será disputado no fim do ano.

Confira a profissão de cada jogador do Auckland City no Mundial de Clubes:

Conor Tracey (Goleiro) - Estoquista

Sebastián Ciganda (Goleiro) - Limpador de piscinas

Natha Garrow (Goleiro) - Estudante em tempo integral

Adam Mitchell (Zagueiro) - Corretor de imóveis

Christian Gray (Zagueiro) - Professor em formação

Nikko Boxall (Zagueiro) - Corretor em empresa de seguros

Michael Den Heijer (Zagueiro) - Líder de equipe na LifeChanger Foundation

Regont Murati (Lateral) - Product Owner

Jordan Vale (Lateral) - Professor de ensino fundamental

Dylan Connolly (Lateral) - Fisioterapeuta

Adam Bell (Lateral) - Vendedor no varejo e estudante

Alfie Rogers (Lateral) - Representante de vendas da Coca-Cola

Tong Zhou (Meia) - Líder de programa comunitário e educador no King's College

Matt Ellis (Meia) - Assistente de vendas em empresa de alimentos

Jeremy Foo (Meia) - Estudante de ciências

Gerard Garriga (Meia) - Treinador em academia de futebol

Mario Ilich (Meia) - Representante de vendas da Coca-Cola

Jackson Manuel (Meia) - Treinador comunitário de futebol

David Yoo (Meia) - Treinador comunitário de futebol

Dylan Manickum (Atacante) - Engenheiro assistente na construção civil

Haris Zeb (Atacante) - Treinador comunitário de futebol

Myer Bevan (Atacante) - Estudante de educação física e personal trainer

Angus Kilkolly (Atacante) - Operador em empresa de ferramentas

Ryan De Vries (Atacante) - Polidor de carros

Jerson Lagos (Atacante) - Barbeiro