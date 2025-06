Saldo, confronto direto? Qual a ordem os critérios de desempate no Mundial

A fase de grupos do Mundial ainda está no início da segunda rodada, mas os cálculos do que será necessário para os clubes se classificarem ao mata-mata já começam a entrar em cena. Por isso, o UOL se debruçou sobre o regulamento do torneio inédito e explica abaixo quais os procedimentos para se dois times terminarem com pontuações iguais.

Os critérios de desempate

O primeiro critério de desempate na fase de grupos é o confronto direto. Quem tiver somado mais pontos nesses jogos, fica na frente. Se somente dois times estão neste páreo e o duelo entre eles terminou com vitória de algum lado, o vencedor avança, mas o processo pode seguir dependendo das combinações.

Em caso de nova igualdade ou de empate triplo, a decisão vai para o saldo de gols, mas considerando apenas as partidas entre os envolvidos. Nesta situação, assim como na primeira, os resultados contra demais adversários da chave não são incluídos nos cálculos.

O número de gols marcados nesses jogos vem na sequência, se necessário. Assim como nos critérios anteriores, leva-se em conta apenas os compromissos disputados entre os times empatados na pontuação. Caso algum deles tenha balançado a rede mais vezes do que outro(s), fica com a vantagem.

O processo se repete com a aplicação dos três critérios acima entre os que seguirem empatados. Tudo isso está detalhado no artigo 13 do regulamento da competição, que tem formato igual ao da Copa do Mundo de seleções —dois avançam em cada ums das oito chaves.

O saldo geral de gols grupo só entra como opção caso ainda haja empate entre os times em questão, seguido pelos gols pró. Nesse cenário, as partidas contra todos os adversários da chave são consideradas.

Se os números persistirem iguais, o Fair Play entra em cena para beneficiar a equipe com melhor conduta. Os times recebem "punições" relativas aos cartões amarelos e vermelhos recebidos por todo o elenco e comissão técnica. Quem tiver pontuação mais alta, ou seja, menos infrações, avança.

Um sorteio realizado pela Fifa é a última opção. Essa situação só ocorre se nenhum critério anterior resolver o embate.

Veja o artigo 13 do regulamento

Se duas ou mais equipes no mesmo grupo terminarem empatadas em pontos após a conclusão da fase de grupos, os seguintes critérios,na ordem abaixo, serão aplicados para determinar a classificação:

a) maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipes envolvidas;

b) saldo de gols superior nos jogos entre as equipes envolvidas;

c) maior número de gols marcados em todos os jogos entre as equipes envolvidas.

Se, após a aplicação dos critérios de a) a c), as equipes ainda permanecerem empatadas, os critérios de a) a c) serão reaplicados apenas às partidas entre as equipes ainda empatadas. Se ainda assim não for possível determinar a classificação, aplicar-se-ão os critérios de d) a f) abaixo às equipes ainda empatadas:

d) saldo de gols superior em todos os jogos do grupo;

e) maior número de gols marcados em todos os jogos do grupo;

f) melhor pontuação de conduta da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), com base no número de cartões amarelos e vermelhos recebidos:

cartão amarelo: menos 1 ponto

cartão vermelho indireto (resultado de dois amarelos): menos 3 pontos

cartão vermelho direto: menos 4 pontos

cartão amarelo seguido de vermelho direto: menos 5 pontos

Somente uma das deduções acima será aplicada a um jogador ou membro da comissão técnica por partida. A equipe com a maior pontuação será classificada em melhor posição.

g) sorteio realizado pela FIFA.

Situação de Palmeiras e Botafogo

O debate sobre critérios de desempate esquentou após os jogos de Palmeiras e Botafogo na segunda rodada. Os dois assumiram a liderança de seus respectivos grupos e encaminharam vaga às oitavas, mas ainda correm risco de serem eliminados. Qual a situação deles?

Botafogo

Como está a classificação geral do Grupo B?

1 - Botafogo: 6 pontos (saldo +2)

2 - PSG: 3 pontos (saldo +3)

3 - Atlético de Madri: 3 pontos (saldo -2)

4 - Seattle Sounders: 0 pontos (saldo -3)

Como está o grupo sem resultados envolvendo o Seattle?

1 - PSG: 3 pontos (2 jogos, saldo +3)

2 - Botafogo: 3 pontos (1 jogo, saldo +1)

3 - Atlético de Madri: 0 ponto (1 jogo, saldo -4)

Beraldo, do PSG, e Igor Jesus, do Botafogo, em ação durante jogo do Mundial Imagem: REUTERS/Mike Blake

Líder do Grupo B, o time de Renato Paiva tem uma "sobra" de dois gols na busca pela classificação às oitavas de final. A última rodada da chave será disputada na segunda-feira, com Botafogo x Atlético de Madri e PSG x Seattle Sounders.

Se os brasileiros perderem para os espanhóis e os franceses vencerem os norte-americanos, haverá um empate triplo em pontos e em confrontos diretos —neste caso, a decisão vai para o saldo de gols entre os duelos do trio, ignorando, portanto, resultados envolvendo o Seattle.

Neste cenário, o Botafogo pode ser derrotado por até dois gols diante do Atleti para garantir a vaga. O motivo? Os espanhóis perderam por 4 a 0 do PSG e, mesmo superando os cariocas por um ou dois gols, teriam saldo menor em relação aos atuais campeões da Libertadores nos confrontos "válidos" — excluindo, mais uma vez, os placares relacionados aos norte-americanos.

O time brasileiro passa caso empata ou vença na última rodada —ou até se o PSG não bater o Seattle. Neste cenário, não é preciso nem sequer abrir a calculadora, mas sim se preparar para encarar um dos classificados do Grupo A, que tem Palmeiras, Inter Miami, Al Ahly e Porto.

Palmeiras

Como está a classificação do Grupo A?

Palmeiras - 4 pontos (saldo +2) Inter Miami - 4 pontos (saldo +1) Al Ahly - 1 ponto (saldo -2) Porto - 1 ponto (saldo -1)

Abel Ferreira, do Palmeiras, contra o Al Ahly pelo Mundial Imagem: FRANCK FIFE / AFP

O Palmeiras confirma a ponta da chave se empatar ou vencer o Inter Miami no confronto final. O Alviverde já está na frente da equipe de Lionel Messi pelo saldo e permanecerá caso não tropece.

O time comandado por Abel Ferreira avança em 2º em dois cenários se perder. No primeiro, se o Al Ahly vencer o Porto, já que o time brasileiro leva a melhor sobre os egípcios no confronto direto; ou se o Porto vencer, mas não ultrapassar o Palmeiras no saldo, já que o duelo entre eles terminou empatado.