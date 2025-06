Meia do Chelsea diz que não se surpreendeu com Flamengo: 'São competitivos'

Volante do Chelsea, Moisés Caicedo disse não ter ficado surpreso com a postura do Flamengo na virada da equipe brasileira por 3 a 1, hoje, no Mundial de Clubes.

Sabíamos como eles jogavam, jogam muito bem, têm jogadores de qualidade. Não me surpreendeu porque têm jogadores de muito talento, experientes e jovens. Sabíamos que seria complicado e creio que nossa desconcentração foi aproveitada por eles.

Não me surpreendeu a pressão, eles são competitivos. Quando você joga contra times que têm grandes nomes, você quer demonstrar como joga. Eles demonstraram seu talento e sua qualidade e creio que também o compromisso. Moisés Caicedo, à CazéTV

Flamengo consegue virada heroica

O Chelsea largou na frente na Filadélfia. Pedro Neto abriu o placar ainda no primeiro tempo após vacilo de Wesley.

O Flamengo reagiu na etapa final e teve Bruno Henrique herói. O camisa 27 saiu do banco, fez um gol e deu uma assistência em um intervalo de três minutos e ajudou o Fla a virar o placar. Wallace Yan fechou a conta.

O Flamengo foi aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo. O Chelsea, com três, é o vice-líder.

O time brasileiro pode se classificar às oitavas de final ainda hoje. Para isso, basta que o Espérance vença ou empate com o Los Angeles FC — o duelo começa às 19h (de Brasília).