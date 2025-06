Milly: Mundo do futebol vem se rendendo ao Brasil na Copa de Clubes

Com todos os quatro times brasileiros ainda invictos, e vencendo, nesta Copa do Mundo de Clubes, o futebol europeu, onde se concentra as principais atenções, está se rendendo ao Brasil, disse a colunista Milly Lacombe no UOL News de hoje.

Tem uma importância pro esporte, porque a gente, há muitos anos, mais de uma década, a gente não ganhava nessas disputas no torneio intercontinental, então a gente já ia de cabeça baixa e a gente tem essa tendência a vira-latice mesmo, né?

Mas acho que com os clubes, a gente sempre se manteve meio ali. E isso precisa acabar. A gente vê o mundo do futebol se render àqueles considerados menores. E também nas arquibancadas. O jeito que a gente tá torcendo não é como eles torcem. A gente está levando um barulho, uma festa, que eles não sabem como é, eles estão se rendendo a isso.

Milly Lacombe

Lacombe destacou a participação nacional nesta Copa do Mundo de Clubes, mesmo com algumas justificativas das equipes europeias.

Tem sido muito bonito ver o que tá acontecendo nessa Copa do Mundo. Sim, eles podem estar um pouco mais cansados, embora eu nem ache que isso seja justificativa, mas hoje teve uma arrogância do Chelsea. Eles entraram muito compenetrados, eles entraram muito a fim do jogo.

Então, eu acho que tem um movimento importante que a gente ainda vai precisar de distanciamento histórico para conseguir compreender do que se trata.

Milly Lacombe

Veja a íntegra do programa: