Não foi só Palmeiras: Messi já chamou time brasileiro de 'lindo' no Mundial

Do UOL, em São Paulo

Lionel Messi exaltou o Palmeiras, ontem, após o Inter Miami vencer o Porto. Mas o Verdão não é o único time sul-americano elogiado pelo astro em Mundiais de Clubes.

Um pouco para todos

Messi elogiou todos os sul-americanos que enfrentou no Mundial de Clubes. Ele encarou Estudiantes (2009), Santos (2011) e River Plate (2015), quando ainda jogava pelo Barcelona.

Os elogios foram feitos em entrevista dada em 2015. Naquela época, o astro estava às vésperas de encarar o River Plate na final da edição daquele ano do Mundial de Clubes.

Acho que o Gallardo [técnico do River] é muito inteligente. Já deve saber como a gente joga e deve ter algo preparado em sua cabeça. O time dele joga muito bem. É um grande torneio e pode ser novamente muito bonito. Enfrentar o River será especial, assim como foi com o Estudiantes. Vamos tentar desfrutar e ganhar [...] Esta partida foi bem diferente. O Santos tinha uma equipe linda e saiu para jogar. Messi, à TyC Sports

O Palmeiras entrou para o "clube" ontem. Messi afirmou que o time paulista é "um dos grandes do mundo".

[Pessoas] Estão vendo que queremos competir contra equipes boas, uma europeia hoje. Podemos jogar assim, desse jeito em uma competição especial. Depois do primeiro jogo, mudamos algumas coisas e vamos continuar competindo. Vamos tentar fazer o nosso jogo. Vamos enfrentar o Palmeiras, um dos grandes do mundo. Vai ser outro jogo muito complicado. Messi, ao DAZN

Invicto contra sul-americanos

Messi não sabe o que é perder para um sul-americano em Mundiais de Clubes. Até agora, são três vitórias em três jogos: 2 a 1 sobre o Estudiantes, 4 a 0 contra o Santos e 3 a 0 frente ao River Plate.

Ele marcou quatro gols contra sul-americanos no Mundial de Clubes: um contra o Estudiantes, um contra o River Plate e dois contra o Santos.

O Palmeiras será o desafiante da próxima segunda-feira. As equipes se enfrentam às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo vale pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.