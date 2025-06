Memphis, do Corinthians, mostra taça do Paulistão e cutuca Neto em novo clipe musical

Nesta sexta-feira, o atacante do Corinthians, Memphis Depay, lançou sua nova música, nomeada "São Paulo freestyle". Junto dela, o holandês publicou um videoclipe em que apareceu com uma réplica da taça do Campeonato Paulista, conquistada com o Timão no final de março.

O jogador também citou, na música, alguns nomes conhecidos do futebol. Um deles foi o de Neto, ex-meia e ídolo do Corinthians. Memphis cutucou o apresentador logo no início da canção:

"Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game (futebol). Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita", cantou.

Neto não poupou palavras e criticou algumas atuações de Memphis na atual temporada. O holandês foi alvo do apresentador especialmente após as eliminações na Libertadores e também na Copa Sul-Americana.

Menção a Neymar e taça do Paulistão

Outro nome mencionado por Memphis na música foi o de Neymar, craque do Santos. O atacante do Timão citou o poker, um hobby do meia santista. Os dois são amigos e se reencontraram no primeiro clássico alvinegro, em fevereiro deste ano.

"Sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar", cantou o holandês.

Já nos segundos finais do videoclipe, Memphis posa com o troféu do Paulistão, seu primeiro título com a camisa do Corinthians, em frente a uma bandeira do Brasil. Ele ainda é tietado e tira fotos com alguns torcedores alvinegros.

A carreira musical de Memphis ganhou ainda mais força após a chegada ao Corinthians. O holandês lançou as músicas "Peita do Coringão", junto de MC Hariel, e "Falando com as Favelas". As canções fizeram sucesso entre a Fiel Torcida.

Já dentro de campo, com a camisa do Corinthians, Memphis Depay soma seis gols e dez assistências em 28 partidas na temporada.