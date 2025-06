Mauro Cezar: Vitória do Botafogo ante PSG é maior que as de trio brasileiro

A vitória do Botafogo sobre o PSG foi maior que as dos brasileiros que derrotaram europeus para serem campeões mundiais neste século, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

A maior vitória é a do Botafogo, claro — o Botafogo não tomou amasso. O São Paulo, o Internacional, o Corinthinas, todos tomaram amasso, os goleiros foram destaque: Rogério fez a atuação da vida dele, Cássio a mesma coisa, Clemer também. Todos sofreram amasso — o Botafogo não foi amassado.

Detalhe, Internacional e Botafogo enfrentaram o campeão europeu que naquele momento era o melhor time da Europa: o PSG era o melhor time, e o Barça era o melhor time. O Chelsea contra o Corinthians não era, nem o Liverpool.

Mauro Cezar

Com a vitória do Fogão por 1 a 0 com gol de Igor Jesus, um time brasileiro voltou a derrotar um europeu após 13 anos. O último havia sido o Corinthians, em 2012, contra o Chelsea, que valeu o título mundial.

Antes, Internacional, em 2006, e São Paulo, em 2005, haviam derrotado Barcelona e Liverpool, respectivamente, para se sagrarem campeões mundiais.

Mauro Cezar: Feito do Botafogo muda forma como europeus tratam o Mundial

O feito do Botafogo sobre o PSG vai mudar a forma como os times europeus encaram os adversários no Mundial de Clubes, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira.

Esse jogo vai mudar a maneira como os times europeus olham para a competição e para os seus adversários. Ontem, claramente, não é vira-latismo, mas é só tentando entender e explicar: obviamente esse torneio que é prioridade para os times não europeus não é a prioridade deles.

Isso é muito claro, senão o Luis Enrique não faria o que fez, colocando alguns jogadores na reserva e lançando no desespero durante o jogo, e não mudou nada. Então, isso vai mudar, porque eles vão perceber que é possível, sim, que eles percam, porque já aconteceu em outros jogos e finalmente aconteceu a derrota do campeão europeu, sem conseguir ameaçar o campeão sul-americano.

O campeão europeu perdeu -- eu imagino que isso vai mudar a forma de eles olharem a competição. Ou seja, não se expor tanto, entender que não vai conseguir vencer colocando qualquer time, que tem que caprichar um pouquinho mais para vencer certos adversários.

Mauro Cezar

O colunista destacou que o Fogão ficou muito perto de "furar a bolha" no Mundial e se colocar entre os oito melhores da competição, caso avance como primeiro colocado do grupo.

Contra o Atlético de Madri, o Botafogo pode até perder por dois gols de diferença para sair classificado. Se empatar, termina como líder da chave.

O Botafogo está numa situação muito confortável, mas muito confortável. Se conseguir ser primeiro, partindo do princípio que o Palmeiras vai se classificar na outra chave e não entram mais Palmeiras e Porto, o Botafogo vai pegar o Inter Miami ou o Al Ahly. Ou seja, é muito mais factível imaginar o Botafogo furando essa bolha.

O torneio foi feito para ser uma Champions League a partir das quartas de final, e o Botafogo passa a ter uma chance muito razoável de avançar e ser um não Europeu entre os oito [melhores classificados].

Mauro Cezar

Assista ao vídeo:

