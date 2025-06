Marlon Freitas celebra vitória do Botafogo sobre o PSG e comenta: "Algo sobrenatural"

O Botafogo conquistou grande resultado ao vencer o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira, por 1 a 0, pelo Super Mundial de Clubes. O resultado aproximou os alvinegros da classificação no grupo B da competição.

O volante Marlon Freitas destacou que o elenco sempre acreditou que poderia conquistar a vitória diante do atual campeão da Champions League.

"O PSG é uma grande equipe. A gente sabia que teria que dar algo a mais. Esse grupo quer fazer história e estamos fazendo. Quem está chegando está aprendendo isso. Pode perder, pode ganhar, mas nunca vamos desistir. Não tem nada garantido. Temos que seguir escrevendo nossa história", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O atleta também não escondeu a emoção após a partida.

"É algo sobrenatural. Tem que acreditar muito. O Botafogo é isso. Não existe impossível para o Botafogo. Foi assim na Libertadores e o Brasileiro. Foi 1% de chance e para a gente é muito. Muito trabalho, curta e dedicação", declarou.

O Botafogo vai para a última rodada do Super Mundial de Clubes podendo empatar para não depender do resultado do duelo entre Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. O duelo será na segunda-feira, às 16h (de Brasília), novamente em Los Angeles.