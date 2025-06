Capitão vê vitória 'sobrenatural' do Botafogo: '1% para a gente é muito'

Marlon Freitas, capitão do Botafogo, classificou a vitória do PSG como "sobrenatural" no Rose Bowl. A equipe brasileira superou os franceses por 1 a 0, em jogo do Grupo B do Mundial, e encaminhou sua vaga nas oitavas de final.

O que ele falou?

Definição da vitória. "Sobrenatural. sabíamos das dificuldades, o PSG é uma grande equipe coletivamente e individualmente. Tínhamos que dar algo a mais."

Azarão? "Talvez, para muitos, o Botafogo tinha 1% de ganhar o jogo hoje. Mas 1% para gente é muito. É muito. A gente trabalha com dedicação, humildade... esse grupo quer fazer historia e quer continuar fazendo historia. Temos nos sacrificado para isso."

Próximos passos. "Os jogadores que chegaram estão começando a entender o que é o Botafogo. Não existe impossível para o Botafogo. A gente pode perder e ganhar, mas desistir? Nunca. É uma vitoria importante, mas ainda não acabou. A história continua. Precisamos continuar escrevendo ela"