Maratona do Rio: colombiana é tricampeã e bate recorde nos 10km

A edição 2025 da Maratona do Rio já teve a superação de um recorde, na disputa dos 10km. No feminino, a colombiana Laura Manuela Espinosa Morales brilhou mais uma vez. Ela conquistou o tricampeonato da prova nesta sexta-feira e ainda quebrou o próprio recorde, finalizando o percurso em 34min32s - abaixo da antiga marca de 35 minutos.

"Essa foi minha terceira vez nos 10K e consegui quebrar meu próprio recorde, então estou muito feliz! Conquistar o primeiro lugar de novo, ainda mais com um clima que ajudou bastante, foi especial. Gostei muito da prova - a organização da Maratona do Rio sempre manda muito bem", comemorou Laura.

O pódio feminino teve ainda as brasileiras Jenifer do Nascimento Silva, que chegou em 34min40s, e Larissa Marcelle Moreira Quintino, com o tempo de 35min01s, ambas fazendo uma excelente corrida.

Entre os homens, o mato-grossense Wendell Jeronimo foi o mais rápido, vencendo com o tempo de 29min22s. Embora não tenha superado o recorde da prova (28min55s), Wendell dominou a disputa desde os primeiros quilômetros.

"Quero agradecer por essa vitória de hoje. Vim com esse objetivo, mas confesso que ainda estou bem cansado da Maratona de Porto Alegre. Mesmo assim, estou muito feliz - vencer aqui não foi fácil. Os 10K estão cada vez mais competitivos. É uma prova rápida, desafiadora, e hoje deu tudo certo. Dedico essa conquista a Deus e à minha família", afirmou o campeão.

O brasileiro Altobeli Santos da Silva ficou com o segundo lugar (31min00s), seguido de perto pelo queniano Edward Mutunga Wambua, que completou a prova em 31min02s.

Maratona do Rio: resultado nos 5 km

Na quinta-feira (19), foi realizada a prova dos 5 km. No masculino, a vitória ficou com Fabio Jesus Correia, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 14min30s. Entre as mulheres, a campeã foi Jenifer Nascimento Silva Viana, que completou a prova em 17min04s.