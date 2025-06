Brinde de R$ 2 mil, escalada e música: a Maratona do Rio além da corrida

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Música, espaço para fotos para as redes sociais e até um desafio cujo prêmio é um tênis de quase R$ 2 mil. Essas são algumas das atrações que a Maratona do Rio montou na Marina da Glória para o público.

O que aconteceu

A área ocupada pelo evento é de 76.800 m2. Ao todo, são 59 ativações, realizadas por 35 marcas.

A Adidas, marca esportiva oficial do evento, tem alguns estandes. Em um deles há um desafio em que o participante tem de colocar o cadarço e dar o laço em sete exemplares do Adidas Adios Pro em 3 minutos e 18 segundos. Há um outro para montar um quebra-cabeça em 15 segundos e o prêmio é um protetor solar.

Patrocinadores oferecem espaços "instagramáveis". Pelo local, há diversos totens para fotos com cenários como o Pão de Açúcar ou ainda para "brincadeiras" nas redes sociais, como a simulação de estar em uma caixa de brinquedo.

Um muro de escalada chama a atenção no espaço Bosque. Ele fica na estrutura montada pelo Sesc RJ, que conta também com yoga express, massoterapia e shiatsu, dentre outras coisas.

Um palco apresenta os mais variados estilos de música. O dia de abertura ficou por conta do DJ Marlboro e, ao longo do evento, haverá apresentações da banda Fogo e Paixão, Marina Iris e do grupo Moça Prosa, Pretinho da Serrinha e o Forró da Taylor.

Outros estandes têm interações com o público. Marcas como Itaú, Gatorade e Dorflex também montaram estruturas no evento e realizam ações com participação dos visitantes.

Na área onde é possível comprar produtos, há marcas de diversos ramos. A Pink Cheeks, de maquiagem, Yopp, de óculos, e Rikam, de meias, marcam presença. A Yopp, por exemplo, produziu óculos específicos para a Maratona do Rio. São oito modelos à venda e a marca acredita que, entre movimentos pré e pós prova, pode chegar a 10 mil peças comercializadas. Há, inclusive, óculos que vão ser entregues apenas aos cinco primeiros de cada prova — como uma espécie de medalha.

Maratona do Rio: espaço na Marina da Glória recebe corredores e visitantes Imagem: Alexandre Araújo / UOL

A expectativa é de que mais de 160 mil pessoas passem pela Casa Maratona em 2025 ao longo dos dias — foram 60 mil inscritos na Maratona do Rio, um recorde histórico. Segundo dados divulgados pelos organizadores, no ano passado, o evento reuniu 45 mil corredores e atraiu cerca de 135 mil pessoas à Casa Maratona, resultando em um impacto econômico de R$ 355 milhões e na geração de mais de 2.800 empregos diretos e indiretos.