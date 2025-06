Lyoto Machida admite erro em derrota marcante no UFC

Por anos, Lyoto Machida foi reconhecido por sua disciplina, precisão e inteligência tática dentro do octógono. No entanto, até mesmo os atletas mais experientes estão sujeitos a deslizes - e o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC admitiu um erro que lhe custou caro: ter subestimado Yoel Romero.

Em entrevista recente ao podcast JAXXON, o brasileiro relembrou a noite de 2015, quando sofreu um nocaute brutal diante do cubano. Naquele momento, Romero ainda buscava firmar seu espaço na organização, enquanto Machida já era um nome consolidado no cenário mundial. Essa diferença de fases acabou influenciando diretamente sua preparação para o combate.

"Ele era duro! Mas quando vi a técnica dele, achei que conseguiria lidar com isso. Eu tinha feito uma cirurgia e tudo mais, e só tive cinco semanas para a luta. Eu não deveria ter aceitado a luta com tão pouco tempo de preparação. Você não consegue fazer um camp decente em cinco semanas. É preciso pelo menos oito semanas para ficar tranquilo e preparar tudo. Eu meio que subestimei o Yoel, e isso não foi bom, porque ele era muito duro", admitiu o carateca.

Por onde andam

O tempo passou e os caminhos seguiram rumos distintos. Machida encerrou sua carreira em 2022, após acumular quatro derrotas consecutivas no Bellator. Já Romero, apesar de um ano mais velho, segue em atividade e competitivo, agora com destaque no Dirty Boxing, modalidade na qual vem somando nocautes expressivos.

