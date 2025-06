Luiz Maurício bate recorde sul-americano pela 4ª vez no lançamento do dardo

Luiz Maurício da Silva fez uma boa estreia na Liga Diamante, o nobre circuito da World Athletics, nesta sexta-feira, no Meeting de Paris, realizado no Estádio Charléty. O mineiro de 25 anos voltou a capital francesa, onde disputou os Jogos Olímpicos em 2024, para quebrar os recordes brasileiro e sul-americano no lançamento do dardo pela quarta vez em sua carreira, com a marca de 86,62 m.

Com isso, Luiz Maurício assume a quinta posição do Ranking Mundial. O brasileiro foi o terceiro colocado na prova, atrás do indiano Neeraj Chopra (88,16 m) e do alemão Julian Weber (87,88 m), lançadores que ultrapassaram os 90 metros na etapa de Doha da Diamond League, em maio. Weber tem como melhor marca pessoal 91,06 m e o campeão mundial Chopra 90,23 m.

Luiz Maurício exibiu uma evolução grande na carreira nas últimas temporadas, mas entrou para a cena mundial para valer ao garantir o Brasil numa final olímpica do lançamento do dardo após 92 anos (11º colocado nos Jogos de Paris-2024, com 80,67 m, no Stade de France). Na qualificação olímpica Luiz Maurício lançou 85,91 m, então o recorde brasileiro e sul-americano - já era o detentor dos recordes desde o Troféu Brasil (85,57 m, em 30/6/2024).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Este ano melhorou a marca pela terceira vez, com 86,34 m, no Kip Keino Classic 2025, meeting do World Athletics Continental Tour-Gold, no dia 31 de maio, em Nairobi. Agora lançou 86,62 m para se manter entre os três melhores do Meeting de Paris.

Luiz Maurício, que treina com Fernando Barbosa de Oliveira na Escola de Educação Física do Exército (EsEFex), no Rio de Janeiro, está em Madri, na Espanha, para treinamentos e competições na Europa em preparação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, Japão, de 13 a 21 de setembro.

Já Matheus Lima, de 22 anos, ficou na quarta posição no Meeting de Paris nos 400 m com barreiras, com 48.26, atrás do norte-americano e campeão olímpico Rai Benjamin (EUA), com 46.93. Já Abderrahman Samba, do Catar, terminou com 47.09, e Travor Bassit, também dos Estados Unidos, com 48.14.

A melhor marca de Matheus Lima nos 400 m com barreiras é 48.08, feita na etapa chinesa de Shaoxing/Kegiao da Diamond League, em 30 de maio. Matheus já tem índices para disputar o Mundial de Atletismo de Tóquio nos 400 m rasos e nos 400 m com barreiras.

Almir Júnior não se qualificou no salto triplo, já que não teve marca.