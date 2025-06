Luis Enrique parabeniza e diz: Botafogo foi quem melhor defendeu contra PSG

O técnico Luis Enrique, do PSG, parabenizou o Botafogo na vitória brasileira sobre os franceses, em jogo do Grupo B do Mundial e ocorrido nesta noite no Rose Bowl. Ele ainda disse que o clube carioca foi quem melhor se defendeu diante de sua equipe na temporada.

O que ele falou?

Elogios ao rival. "O Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra a gente em toda a temporada — tanto na nossa liga quanto na Champions. Eles foram muito eficientes e sempre estiveram com possibilidades de fazer transições até o grande gol do Igor Jesus. O gol foi uma injeção de moral para eles. Eles defenderam bem, enquanto nós não geramos ocasiões de gol que estamos acostumados contra times em bloco baixo. O Botafogo fez isso muito bem e parabenizo eles por isso."

O que faltou? "Tivemos algumas oportunidades de fazer o gol, mas a partida foi complicada. São as complicações que sabemos que existem neste campeonato. Essa competição é extremamente intensa, e todos estão motivados — especialmente quando jogam contra equipes como a nossa. Foi difícil criar situação de gol porque eles se defenderam bem. É o tipo de jogo que a gente conhece, mas tivemos dificuldades."

Futuro do PSG. "É um torneio muito curto e você pode ser eliminado rapidamente. Já estive em vários Mundiais e sei o que significa isso. Pode haver um empate triplo. Ninguém sabe quem vai passar para a próxima fase, o grupo está aberto. Precisamos preparar para o terceiro jogo."

Terra arrasada? "Se há um time que pode mudar essa situação é o nosso. Temos que avaliar o jogo e ver onde podemos melhorar. A equipe esteve bem em termos de atitude contra um adversário que se defendeu. O resultado não pode acabar com tudo, temos que analisar o que fizemos bem — e fizemos várias coisas bem — e o que pode ser melhorado. Hoje, tivemos mais transições concedidas, por exemplo, significa que temos que colocar mais atenção. Estes torneios curtos dependem de você ser bom no momento exato, e isso hoje não aconteceu."