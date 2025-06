Mundial: Espérance vence Los Angeles, e Flamengo vai às oitavas como líder

O Espérance venceu o Los Angeles FC por 1 a 0 nesta sexta-feira, em Orlando, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. O Flamengo, dessa forma, se classificou às oitavas de final como líder do grupo D.

O gol da partida foi marcado por Belaili. Com a vitória, o Espérance conquistou os primeiros três pontos no Mundial e é o terceiro do grupo, atrás do Chelsea e do líder Flamengo. O LAFC terminou a rodada na lanterna, com zero conquistado, e está eliminado.

O Flamengo foi o primeiro clube classificado para a próxima fase e como líder do grupo D. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os brasileiros não podem ser ultrapassados por nenhum time do grupo. Se o Fla perder para o LAFC e houver um vencedor em Chelsea x Espérance na última rodada, o rubro-negro ficaria com seis pontos, mesma pontuação de quem vencer entre ingleses e tunisianos. Porém, o time brasileiro continua na liderança por ter vencido tanto Chelsea quanto Espérance.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira: o Espérance recebe o Chelsea, e o Los Angeles FC terá como adversário o Flamengo. Ambos os jogos serão às 22h (de Brasília).

Como ficou o grupo D

Flamengo - 6 pontos

Chelsea - 3 pontos (0 gol de saldo)

Espérance - 3 pontos (-1 de saldo)

Los Angeles - 0 ponto

Como foi o jogo

Em jogo morno, LAFC teve dois gols anulados e o Espérance duas boas chances de abrir o placar. Os estadunidenses mantiveram posse de bola e controle do confronto durante todo o primeiro tempo, mas criaram poucas oportunidades de balançar as redes, além dos tentos impedidos marcados. A equipe da Tunísia teve dificuldades e começou melhor a partida.

Na segunda etapa, o Espérance abriu o placar e viu o LAFC desperdiçar um pênalti no último lance. Com gol marcado aos 25 minutos, o elenco da Tunísia conquistou a vitória. Bouanga ainda perdeu uma penalidade na reta final, que causou a desclassificação ao time da

Gols e destaques

Belaili quase marcou com menos de cinco minutos. O atacante recebeu dentro da grande área e finalizou, para bela defesa de Hugo Lloris. No rebote, o goleiro conseguiu agarrar na disputa com o camisa 11 do Espérance.

Rodrigo Rodrigues acertou a trave. O brasileiro aproveitou sobra na entrada da grande área e chutou de primeira, mas a bola parou no poste direito de Hugo Lloris. O francês reclamou com seus defensores após o lance.

Giroud marcou, mas início do lance estava impedido! Bouanga saiu cara a cara com o goleiro Ben Said e finalizou em cima do paredão. No rebote, o camisa 9 marcou, mas o 99 do LAFC estava em posição irregular.

Mais um gol anulado do LAFC. Martínez marcou no rebote do lance de Tillman, mas o camisa 30 estava impedido no começo da jogada ainda antes da finalização do 11 da equipe norte-americana.

Yan Sasse ficou perto de anotar o primeiro. O camisa 10 driblou a marcação dentro da grande área e finalizou no contrapé de Lloris, que conseguiu bela defesa.

Belaili balançou as redes pelo Espérance! O lateral Ben Hamida conseguiu infiltrar a grande área na tentativa de uma finalização. No rebote da defesa, o camisa 11 deu um drible curto para a direita e chutou no fundo do gol, aos 25 minutos da segunda etapa.

Quase o segundo dos tunisianos. Belaili foi acionado em velocidade, tentou driblar Lloris, mas não conseguiu finalizar. Sem desistir, tocou para trás e Guenichi acabou acertando na cabeça do volante Igor Jesus, e a bola explodiu ainda no travessão antes de sair.

Bouanga desperdiçou pênalti no último lance! Yeboah foi derrubado dentro da área após levar um chute na perna em disputa de bola. Na cobrança, o camisa 99 bateu mal e o goleiro Ben Said defendeu com as pernas.

Ficha técnica

Los Angeles FC 0 x 1 Espérance

Competição: 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Camping World Stadium - Orlando, EUA

Data e hora: 20 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Assistentes: Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin (Noruega)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Gol: Belaili, aos 25'/2ºT

Amarelos: Belaili, Yan Sasse (Espérance); Tillman (Los Angeles FC)

Los Angeles FC: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead (Yaw Yeboah); Tillman (Frankie Amaya), Igor Jesus e Delgado (Marlon); David Martínez, Bouanga e Giroud (Ebobisse). Técnico: Steve Cherundolo

Espérance: Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu, Konaté (Derbali), Mokwana (Yan Sasse) e Belaili (Jelassi); Rodrigo Rodrigues (Jabri). Técnico: Manhar Kanzari