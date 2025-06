Jon Jones aposta em retorno de Francis Ngannou ao UFC

Apesar de Francis Ngannou, aparentemente, ter deixado as portas fechadas ao sair do UFC, pode haver um caminho para que o ex-campeão dos pesos-pesados possa voltar ao maior evento de MMA do planeta. Pelo menos é isso que o atual dono do cinturão da categoria, o americano Jon Jones, acredita.

Em recente entrevista ao 'Full Send Podcast', Jones apostou em um possível retorno de Ngannou ao Ultimate, desde que o camaronês mude sua postura diante da alta cúpula de dirigentes da entidade. Vale lembrar que o gigante africano saiu do UFC de forma conturbada e parece ter irritado a alta cúpula de dirigentes da liga, liderada por Dana White.

"Eu acho que Dana vai resolver as coisas... Acho que negócios vêm antes de emoções. Se Francis se apresentar de forma humilde, acho que ele poderia facilmente voltar ao UFC", ponderou Jones.

Francis Ngannou vs UFC

Depois de alcançar o título linear peso-pesado do UFC, Francis Ngannou se envolveu em um imbróglio contratual com a entidade. Sem aceitar os termos propostos para uma renovação contratual, o gigante camaronês optou por deixar a organização, em 2023, abdicando do seu cinturão. Livre no mercado, 'The Predator' assinou com a PFL, onde teve suas exigências atendidas, entre elas a possibilidade de competir também no boxe profissional e uma maior remuneração por seus serviços.

Arrependido?

Poucos anos depois do fim da relação entre Francis e UFC, os rumores apontam para uma possível reconciliação - alimentados ainda mais pela presença do camaronês em uma recente edição do evento. Muitos, inclusive, se questionam sobre a possibilidade do gigante ter se arrependido da mudança para a PFL. Na Professional Fighters League, apesar de ter tido autorização para realizar seu sonho de competir no boxe e de ter sido alçado ao cargo de presidente da PFL África, dentro do cage, Ngannou fez apenas uma luta, contra o brasileiro Renan Problema.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok