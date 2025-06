Jogos do Mundial de Clubes (20) hoje: horários e onde assistir ao vivo

Quatro jogos agitam a Copa do Mundo de Clubes hoje. Serão dois confrontos entre sul-americanos e europeus, com destaque para o Flamengo, que entra em campo diante do Chelsea, às 15h (de Brasília).

A equipe de Filipe Luís estreou com vitória contra o Espérance, da Tunísia. Novo triunfo deixa os rubro-negros próximos da próxima fase do Mundial de Clubes.

Outro confronto de destaque é Bayern de Munique e Boca Juniors. Os argentinos vêm de bom jogo diante do Benfica, enquanto o Bayern aplicou a maior goleada da primeira ronda do torneio: 10 a 0 contra o Auckland City.

Jogos de hoje (20) da Copa do Mundo de Clubes:

20/06 (sexta-feira)