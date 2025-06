Jogo do Flamengo hoje (20) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo encara o Chelsea na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo iniciou sua caminhada no Grupo D com uma vitória segura. A equipe comandada por Filipe Luís superou o Espérance por 2 a 0 e agora busca mais três pontos para ficar perto da vaga na próxima fase.

O Chelsea também largou com o pé direito no torneio. O time inglês controlou o Los Angeles FC e venceu pelo mesmo placar: 2 a 0.

Flamengo x Chelsea -- Copa do Mundo de Clubes