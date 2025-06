Jogadores do Flamengo destacam coletivo na vitória sobre Chelsea: 'Acreditamos no que fazemos'

A vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, nesta sexta-feira, foi mais do que um grande resultado para o Flamengo no Mundial de Clubes. Foi também um sinal de amadurecimento coletivo, resiliência e comprometimento com uma ideia de jogo. Após o triunfo na Filadélfia, os jogadores rubro-negros evitaram euforia exagerada, mas reconheceram a importância do resultado e do desempenho diante de um adversário europeu tradicional.

Jorginho, um dos pilares do meio-campo nesta campanha, foi direto ao destacar o peso da conquista para o futebol brasileiro. "Acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. É importante para o Flamengo, mas também para o futebol do país, que vem representando bem." O volante também ressaltou a postura do grupo após sair atrás no placar. "A gente é uma equipe. Episódios acontecem, mas todos acreditam em todos. Não dá para lamentar, é seguir trabalhando. Acreditamos no que a gente faz."

Um dos destaques da virada foi Bruno Henrique. Mais uma vez decisivo saindo do banco, o atacante marcou o gol de empate e ainda deu assistência para Danilo virar o jogo. Após a partida, ele contou que já havia sido alertado pela comissão técnica sobre a importância dos suplentes. "O Filipe começou comigo, falou que quem estava no banco seria importante. Entrei focado. Fiz um gol, dei assistência e estou muito feliz com minha atuação e com essa vitória."

O camisa 27 também revelou ter sido o responsável por acender a arquibancada em um momento crucial do jogo. "A torcida veio com a gente. Quando percebi que o Chelsea estava abaixo, achei que era a hora de trazer a torcida para dentro de campo. E deu certo." Os rubro-negros, em maioria nas arquibancadas do Lincoln Financial Field, empurraram o time na reta final e celebraram a vitória com gritos de "olé".

Já o volante Danilo, autor do segundo gol flamenguista, preferiu manter os pés no chão. Em tom sereno, ressaltou que o time teve equilíbrio emocional durante o duelo. "Tivemos lucidez, inteligência, e força mental para manter a cabeça no lugar. Com isso, conseguimos buscar um resultado positivo."

Com o triunfo, o Flamengo soma seis pontos no Grupo D e praticamente garante vaga na próxima fase. O último desafio na fase de grupos é diante o Los Angeles FC, na terça-feira, às 22h, no Camping World Stadium.