Jamahal Hill esbanja confiança para luta com Khalil Rountree: "Não está no meu nível"

A luta principal do UFC Baku, neste sábado (21), terá alguns pontos a serem considerados pelos fãs de MMA. E se Khalil Rountree Jr projeta que levará vantagem atlética no confronto, seu rival, Jamahal Hill, se vê superior no que diz respeito ao conjunto de habilidades. Às vésperas do combate diante do seu compatriota, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate esbanjou confiança e garantiu estar em um nível diferente do seu adversário.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', 'Sweet Dreams', como é conhecido, evitou provocar Khalil como competidor ao exaltar a ameaça que seu rival pode trazer, sobretudo em pé. Entretanto, bem ao seu estilo, Hill ativou o 'modo sincerão' e frisou que seu adversário, especialista em muay-thai, não está na mesma prateleira que a sua no quesito nível técnico. A confiança de Jamahal surpreende, visto que o americano chega para o evento pressionado, com duas derrotas seguidas nas últimas rodadas.

"Não vou desrespeitar ele (Khalil), mas eu simplesmente não o vejo no meu nível. Ele pode te acertar com golpes poderosos e nunca vai parar ou desistir. Não existe 'recuar' para ele. Mas não vi nada que me faça pensar: 'Esse cara está no meu nível'. Ele é perigoso para todos? É uma luta. Em uma luta, qualquer um pode conectar um golpe e isso os torna perigosos e pode mudar um combate. Ele tem o meu respeito nesse aspecto. Mas pensar que, em termos de habilidade, ele pode me igualar? Não vejo isso", analisou o striker americano.

Algoz de ambos, Poatan discorda

Coincidentemente, os protagonistas do UFC Baku deste sábado são duas vítimas recentes de Alex Pereira. Com o conhecimento de que já enfrentou - e venceu - ambos no octógono mais famoso do mundo, 'Poatan' projetou uma vantagem a favor de Khalil Rountree Jr no confronto, contrariando a previsão confiante de Jamahal Hill para a disputa. Nas principais casas de apostas, o equilíbrio prevalece, com um 'empate técnico' nas 'odds' dos meio-pesados.

