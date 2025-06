Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr batem o peso e confirmam luta principal do UFC Baku

Na madrugada desta sexta-feira (20) foi realizada a pesagem oficial do UFC Baku. Sem grandes sustos, os 24 atletas escalados para disputarem os 12 combates do primeiro evento da história da empresa no Azerbaijão passaram pela balança e atingiram o limite estabelecido em suas respectivas categorias de peso. E não foi diferente com os protagonistas do show, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr, que bateram o peso e confirmaram o duelo de 'vítimas' de Alex Poatan na luta principal (veja abaixo ou clique aqui).

Primeiro a passar pela balança, Khalil Rountree Jr não teve dificuldades para cravar 93,4 kg na balança - usando a libra de tolerância para combates que não envolvem disputas de título. Minutos depois, Jamahal Hill também subiu ao palco, pesando exatamente a mesma marca de seu oponente e compatriota, confirmando, assim, o 'main event' do show.

Com ambos vindo de derrota na última rodada, a luta principal do UFC Baku servirá como redenção para um dos americanos. Atento ao cenário, Khalil Rountree Jr analisou o combate diante de Hill e afirmou que tende a levar a vantagem atlética dentro do octógono. Animado por voltar à ativa, 'The War Horse' projetou uma verdadeira batalha para os fãs de MMA, visto que os meio-pesados são conhecidos pela trocação de alto nível.

Brasileiro no peso

Normalmente representado em peso nos cards do Ultimate, o 'Esquadrão Brasileiro' contará apenas com um atleta em ação no UFC Baku: Nikolas Motta. E o atleta mineiro também fez bonito na balança, ao cravar 70,5 kg. Seu adversário e 'atleta da casa' Nazim Sadykhov, despontou cerca de 200 gramas mais leve, com a marca de 70,3 kg.

Confira todas as marcas da pesagem abaixo:

Jamahal Hill (93,4 kg) vs. Khalil Rountree (93,4 kg)

Rafael Fiziev (70,5 kg) vs. Ignacio Bahamondes (70,5 kg)

Curtis Blaydes (117 kg) vs. Rizvan Kuniev (119,9 kg)

Tofiq Musayev (73,9 kg) vs. Myktybek Orolbai (74,8 kg)* luta no peso-casado de 74,8 kg

Nazim Sadykhov (70,3 kg) vs. Nikolas Motta (70,5 kg)

Muhammad Naimov (66,2 kg) vs. Bogdan Grad (66,2 kg)

Seokhyun Ko (76,8 kg) vs. Oban Elliott (77,3 kg)

Ismail Naurdiev (84,3 kg) vs. Jun Yong Park (84,3 kg)

Daria Zhelezniakova (61,6 kg) vs. Melissa Mullins (61,6 kg)

Irina Alekseeva (61,4 kg) vs. Klaudia Sygula (61,2 kg)

Tagir Ulanbekov (57,1 kg) vs. Azat Maksum (57,1 kg)

Hamdy Abdelwahab (119,9 kg) vs. Mohammed Usman (110,9 kg)

