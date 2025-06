Izabel Varejão e Bella Nascimento, da Seleção Brasileira de basquete, visitam o G!rls Camp

Uma visita para inspirar. As meninas que participam do G!rls Camp, camp do programa NBA Basketball School que está sendo realizado no Clube Ipê, em São Paulo, receberam as ilustres visita de duas atletas da Seleção Brasileira adulta feminina: Izabel Varejão e Bella Nascimento.

As duas jogadoras estão treinando na capital paulista para a AmeriCup, que será disputada de 28 de junho a 6 de julho, no Chile. Oportunidade para conhecer um pouco da história das atletas e, claro, aprender e entender um pouco do caminho que pode levar ao sonho de se tornar profissional do esporte.

"Nada é fácil, mas nada é impossível também. Se você quer uma coisa, quer muito, precisa correr atrás, se dedicar. Vai ter momentos difíceis e eu tive muitos, porque saí de casa para morar em São Paulo aos 14 anos, chorei muitas vezes, mas não desisti. Tive muito apoio, muita gente me incentivando, mas eu precisei enfrentar tudo para lutar pelo meu sonho de ser atleta de basquete. E faria tudo de novo", frisou Izabel.

Filha de mãe brasileira, Bella Nascimento, que nasceu em Boston (EUA), mas 'escolheu o Brasil pelo coração', lembrou que a evolução passa por muito treinamento, em especial dos "detalhes". A armadora falou da recepção em sua primeira convocação e deu importantes conselhos às meninas do camp.

"Fui muito bem recebida por todas e estou adorando as frutas daqui do Brasil. Estou me esforçando ao máximo em tentar pensar em português, consigo falar, entendo bem, mas estou me acostumando ainda com alguns termos em quadra. Desde que comecei a jogar, entendi com meus técnicos que é fundamental treinar os detalhes. É isso que vai fazer você melhorar. Treinar duro e com atenção aos detalhes. Uma coisa mais: pensem em passos pequenos para caminhar rumo a algo grande", frisou Bella.

Campeã mundial e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, Helen Luz, 'Embaixadora' do NBS no Brasil, comandou o bate-papo com Izabel Varejão e Bella Nascimento e lembrou das dificuldades que também enfrentou na carreira.

"Eu perdi muito mais do que venci na minha carreira. Recebi alguns 'não', fui cortada... Mas isso tudo é parte do processo. Derrota forma caráter, molda atleta. Tenho muitos resultados importantes com a Seleção Brasileira, mas as derrotas sempre foram também uma maneira de me incentivar, de evoluir, melhorar e querer mais", lembrou Helen, que teve passagem pelo Washington Mystics, da WNBA.

NBA Basketball School - Basketball Camp / G!rls Camp / Kids Experience



Data: 19 a 22 de junho



Horários: 9h30 às 18h (domingo o evento será encerrado às 15h30)

Basketball Camp e Kids Experience



- Clube Atlético Monte Líbano (Avenida República do Líbano, 2267 - Ibirapuera)

G!rls Camp



- Clube Ipê (Rua Ipê, 103 - Ibirapuera)