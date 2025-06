Ilia Topuria cogita manter perseguição a Islam Makhachev nos meio-médios

No próximo dia 28 de junho, Ilia Topuria subirá no octógono do UFC 317, em Las Vegas (EUA), para disputar o cinturão peso-leve (70 kg) contra o brasileiro Charles Do Bronx, em busca de seu segundo título em categorias diferentes na organização. Mas, ao que parece, o ex-campeão dos penas (66 kg) não pretende parar por aí.

Em uma coletiva de imprensa pré-luta em Las Vegas, Topuria abriu as portas para uma nova mudança de categoria. De acordo com o georgiano radicado na Espanha, é possível que os fãs o vejam subir para os meio-médios (77 kg) em busca de um terceiro cinturão no UFC. A condição, além da sua própria conquista nos leves, seria a chegada do russo Islam Makhachev ao trono da divisão até 77 kg da entidade.

"Se o Islam se tornar o campeão mundial meio-médio, com certeza eu vou pressionar por essa chance (de lutar pelo título meio-médio) também. Vamos ver como ele se sai na divisão meio-médio. Se ele conquistar o título, e eu vencer o título na divisão peso-leve, talvez eu suba ou ele desça para a divisão dos leves, e a gente faça a luta que todo mundo quer ver", afirmou Ilia, de acordo com a transcrição do site 'The Mac Life'.

Perseguição ao russo

A declaração de Ilia Topuria deixa claro que o georgiano deve manter a perseguição a Islam Makhachev no UFC. Depois de subir do peso-pena para o peso-leve em busca de um confronto contra o russo e ver seu rival abdicar do cinturão até 70 kg para se aventurar nos meio-médios, 'El Matador' parece disposto a ir atrás de Makhachev novamente no futuro. Resta saber se esse duelo vai, de fato, sair do campo da imaginação em algum momento.

