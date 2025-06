Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantem primeira medalha juntos em duplas mistas no Circuito Mundial

O casal brasileiro Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiram nesta sexta-feira sua primeira medalha competindo juntos em duplas mistas. A premiação veio no Circuito Mundial de tênis de mesa, durante as quartas de final do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. Os atletas derrotaram a parceria alemã entre Wim Verdonschot e Franziska Schreiner por 3 sets a 0 (11/7, 12/10 e 11/8).

Assim, Calderano e Takahashi avançaram à semifinal do torneio e, automaticamente, garantiram no mínimo a medalha de bronze.

A vaga na decisão será decidida ainda nesta sexta. Às 12h (de Brasília), Hugo e Bruna voltarão à mesa para enfrentar Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong. Os asiáticos chegaram à semi após eliminarem nas quartas a dupla espanhola Álvaro Robles e Maria Xiao.

Primeira dupla do Brasil

Ao garantir ao menos o bronze em Ljubljana, Hugo e Bruna também alcançaram outra marca importante: na próxima semana, assumirão o posto de dupla número um do Brasil nas duplas mistas, ultrapassando no ranking mundial a parceria formada por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi.

Também nesta sexta, os brasileiros irão à mesa nas disputas individuais. Terceiro colocado do ranking mundial e primeiro cabeça de chave no masculino, Hugo terá pela frente na segunda rodada o francês Flavien Coton, às 14h55. Já Bruna, sétima favorita no feminino, estreia às 14h20 diante da chinesa Fan Shuhan.