Herói contra o PSG, Igor Jesus festeja: 'Botafogo veio ao Mundial para ser campeão'

A histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain, nesta quinta-feira, foi apenas o primeiro passo do Botafogo no Mundial de Clubes. O atacante Igor Jesus, autor do gol do triunfo sobre o campeão europeu, revelou que o objetivo do time carioca é o máximo possível.

"Viemos para sermos campeões. Este time está sendo formado há seis meses. Muitos duvidaram... Fizemos uma grande partida contra um grande time", disse o jogador bastante entusiasmado.

"Sabíamos da força e do potencial deste grupo. Mas temos de seguir no campeonato e temos o Atlético (de Madrid) pela frente e é um jogo muito importante para nós", afirmou Igor Jesus, que pareceu não dar ao clube francês favoritismo antes do jogo.

"Eles são campeões europeus e nós campeões da América. As duas equipes entraram para vencer, mas o Botafogo foi fatal e soube sofrer diante de uma grande equipe. Todos aqui trabalham forte todos os dias e estamos preparados para fazer o melhor para o Botafogo diante de qualquer adversário, mas ainda temos coisas para continuar na competição."