Hall da Fama do UFC, BJ Penn faz postagem polêmica sobre exame de saúde mental

Envolvido em uma série de problemas judiciais nas últimas semanas, BJ Penn voltou a se manifestar publicamente - e de maneira polêmica. O ex-campeão de duas divisões e membro do Hall da Fama do UFC utilizou sua conta no 'Instagram' para ironizar o pedido de avaliação psiquiátrica feito por sua mãe, Lorraine Shin, autora da ordem de restrição contra ele.

A declaração veio após a quarta prisão em menos de três semanas, decorrentes do descumprimento da medida judicial que o proíbe de se aproximar da matriarca. Segundo os autos do processo, Lorraine acusa o filho de "abuso psicológico extremo" e alega que ele sofre da Síndrome de Capgras - um transtorno raro no qual o paciente acredita que pessoas próximas foram substituídas por impostores.

"Teste de saúde mental, minha nossa. Você não precisa ser Albert Einstein para passar em um exame desses. Para passar, basta não dizer que está deprimido e com vontade de cometer s***, que bebe ou usa substâncias todos os dias. E 'BOOM', você não é louco", escreveu Penn em sua publicação.

Prisões de BJ Penn

A primeira detenção ocorreu em Hilo, onde o ex-lutador foi acusado de abuso contra familiar, envolvendo contato físico ofensivo. Relatos indicam que ele teria empurrado a mãe contra um carro e impedido que ela acionasse a polícia.

Menos de 48 horas depois, houve nova prisão, desta vez por violação da medida protetiva, que o obrigava a manter distância mínima de 30 metros da mãe e proibia sua presença na residência que dividiam. A ordem judicial também vetava qualquer contato, presencial, escrito ou eletrônico.

A terceira detenção aconteceu após ele deixar de comparecer a uma audiência judicial, quebrando os termos de sua liberdade provisória. Essa ausência agravou sua situação legal e reforçou a necessidade de medidas mais rigorosas por parte do tribunal.

Na quarta prisão, o ex-campeão voltou a invadir a casa da mãe sob a justificativa de obter informações bancárias. A reincidência levou à detenção imediata, e ele foi liberado somente após pagamento de fiança de 3 mil dólares (cerca de R$ 16,6 mil).

