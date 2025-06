Fluminense x Ulsan HD: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

Neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense enfrenta o Ulsan HD às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). O duelo terá transmissão da Globo, CazéTV, do SporTV e do DAZN.

A vitória é importante para o Fluminense, que soma um ponto ao lado do Borussia Dortmund. Os coreanos estão na lanterna, zerados, uma vez que perderam para o Mamelodi da África do Sul por 1 a 0 na estreia. Ainda neste sábado, alemães e os africanos, que lideram com três pontos, se enfrentam às 13h.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe como seu time pode melhorar para ganhar este jogo.

"Nós temos que manter o nosso jeito de jogar, respeitando o adversário, pois no torneio estão todos se superando. Mas o importante é termos tranquilidade nas finalizações para conseguirmos vencer", disse.

O treinador não confirmou a escalação que pretende mandar a campo, mas como trata-se do confronto que tende a ser o mais fácil da primeira fase, ele pode poupar algum titular desgastado, como Canobbio. Ou dar ritmo de jogo a titulares que estão voltando de lesão, como Germán Cano.

Pelo lado do Ulsan, o técnico Pan-Gon Kim sabe que não há tempo para lamentar a derrota na estreia.

"Não temos tempo para isso. É levantar a cabeça e trabalhar, pois vamos enfrentar um time de primeira linha do futebol, que é o Fluminense".

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X ULSAN HD

Local: MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos



Data: 21 de junho de 2025 (Sábado)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)



Assistentes: Stuart Burt (Iinglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)



VAR: Alejandro José Hernández Hernández (Espanha)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli, Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna e Everaldo (Germán Cano)



Técnico: Renato Gaúcho

ULSAN HD: Hyeon-woo Jo, Ludwigson, Young-Gwon Kim, Myeong-kwan Seo e Trojak; Jung, Bojanic, Hui-Gyun Lee, Seung-Beom Ko e Chung-Yong Lee; Erick Farias



Técnico: Pan-Gon Kim