Renato estuda entrada de ídolos e quebra cabeça para montar seu Fluminense

O técnico Renato Gaúcho tem duas pendências para resolver no elenco do Fluminense antes do compromisso diante do Ulsan, em Nova Jersey, válido pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. O palco do embate da noite deste sábado, aliás, traz também um alerta ao time brasileiro.

Pendências de Renato

Everaldo foi titular contra Dortmund, mas Cano pode retomar titularidade Imagem: Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

Qual centroavante utilizar? O ídolo Cano foi titular em 20 jogos na temporada e marcou 14 gols, mas sofreu uma lesão no joelho em abril e voltou como reserva justamente contra o Borussia Dortmund, estreia do Flu no torneio. Até então "reserva de luxo", Everaldo substituiu o argentino no período e oscilou, balançando as redes duas vezes em dez embates desde então. O técnico não cravou o escolhido para o embate contra os sul-coreanos.

Meio de campo com ou sem Ganso? Renato optou por um tripé no meio formado por Hércules, Nonato e Martinelli diante dos alemães, deixando Arias mais solto para se juntar a Canobbio e Everaldo. A entrada de Ganso, outro que tem um lugar no coração dos tricolores, no lugar de um dos volantes, no entanto, é considerado um "plano B" por parte do comandante e pode ser sacramentada contra o Ulsan, lanterna do Grupo F.

Já fizemos alguns jogos com este formato [de três meio-campistas atrás de Arias] no Brasileirão e a equipe se comportou bem. Muita gente acha que temos três volantes, mas são volantes que saem para o jogo. Eles protegem bem a defesa e sabem jogar. Enfrentamos um adversário perigoso e não demos muitas oportunidades, além de criar chances de gol. Temos o plano B com o Ganso Renato Gaúcho

Alerta para Renato

O clima de Nova Jersey. A previsão para as 19h (de Brasília) de sábado, horário de Fluminense x Ulsan, aponta para uma temperatura de mais de 30º C — com mais de 20% de chance de chuva. O MetLife Stadium, palco do embate carioca, foi um dos três estádios que já tiveram duelos paralisados neste Mundial por causa do alerta climático na região.