Flamengo x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Flamengo e Chelsea entram em campo hoje, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo venceu na estreia da competição e vai em busca de mais um triunfo para encaminhar a classificação. O Rubro-Negro superou o Espérance por 2 a 0.

O Chelsea também venceu seu primeiro confronto no Grupo D. A equipe londrina superou o Los Angeles FC por 2 a 0.

Flamengo x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025