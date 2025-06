Flamengo x Chelsea no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

O Flamengo encara o Chelsea na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Rubro-Negro terá o seu maior desafio no Grupo D. Após superar o Espérance por 2 a 0 na estreia, o Flamengo quer surpreender o favorito da chave.

O Chelsea também largou com vitória. Os ingleses venceram o Los Angeles FC por 2 a 0 e querem a vitória para encaminhar a vaga no mata-mata.

Flamengo x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025