Bruno Henrique muda jogo, Fla vira sobre Chelsea em 3 min e encaminha vaga

O Flamengo precisou de três minutos e de Bruno Henrique em uma tarde iluminada para vencer o Chelsea por 3 a 1, de virada, no Lincoln Financial Field, e ficar a um passo da classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Chelsea saiu na frente em vacilo de Wesley. Pedro Neto abriu o placar para os ingleses ainda no primeiro tempo.

Bruno Henrique brilhou no segundo tempo. O camisa 27 empatou o jogo cinco minutos depois de entrar no lugar de Arrascaeta e deu a assistência para Danilo virar a partida logo depois.

A estrela de Filipe Luís também brilhou. Além de colocar Bruno Henrique em campo, o técnico viu Wallace Yan fechar a conta minutos depois de entrar.

O Flamengo foi aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo. O Chelsea, com três, é o vice-líder provisório — Los Angeles FC e Espérance jogam às 19h (de Brasília).

O Rubro-Negro pode se classificar às oitavas de final ainda hoje. Basta que Los Angeles FC e Espérance empatem no duelo de logo mais — os dois ficarão com um ponto e com mais três em disputa não poderão alcançar o Fla. O mesmo acontece se o Espérance ganhar, uma vez que o time tunisiano pode chegar somente aos mesmos seis pontos do Rubro-Negro e levaria a pior no confronto direto, primeiro critério de desempate.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília). O Flamengo encara o Los Angeles FC, em Orlando, enquanto o Chelsea tem pela frente o Espérance, na Filadélfia.

Como foi o jogo

Um erro custou o bom primeiro tempo do Flamengo. A equipe brasileira começou melhor e ocupando o campo de ataque. Tudo corria bem até que Wesley tentou dois passes, se complicou na defesa, e Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea. Mesmo com o gol sofrido, o time rubro-negro não se abateu e continuou em cima dos ingleses, que ficaram acuados. Não fosse Colwill, em cima da linha, o empate teria saído. O duelo ficou quente — além da temperatura — com alguns desentendimentos entre os jogadores.

Wesley vacilou no gol de Pedro Neto durante jogo entre Flamengo e Chelsea no Mundial Imagem: Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

As estrelas de BH e Filipe Luís brilharam na etapa final. O Flamengo voltou ainda mais ofensivo, e Filipe Luís decidiu mexer no esquema: tirou Arrascaeta e colocou Bruno Henrique. O impacto foi imediato. O atacante empatou o jogo cinco minutos depois de entrar e três voltas do ponteiro depois, deu a assistência para Danilo virar o duelo. A missão ficou mais "fácil" quando Nicolas Jackson foi expulso por entrada dura em Ayrton Lucas. Nos minutos finais, Wallace Yan, que havia acabado de entrar, fechou a conta e encerrou a tarde iluminada dos reservas e do treinador. O Chelsea ainda tentou uma pressão final, mas, nervoso, pouco fez.

Lances importantes e gols

Quase, Arrasca. O Flamengo subiu a marcação no começo do jogo, e forçou o Chelsea ao erro. Arrascaeta ficou com a bola e mandou muito perto do travessão.

Rossi salva. Enzo Fernández serviu Delap. O centroavante do Chelsea invadiu a área pela direita e bateu, mas Rossi mostrou tempo de reação e salvou.

Pedro Neto aproveita vacilo, e Chelsea sai na frente: 1 a 0. Wesley tentou passe para Pulgar, a bola bateu no chileno e voltou para o lateral. Ele tentou novo passe e mandou no peito de Pedro Neto. Sozinho, o português arrancou e, cara a cara com Rossi, bateu no meio. O argentino até tocou nela, mas não o suficiente para tirar do caminho do gol.

Pedro Neto comemora gol marcado pelo Chelsea contra o Flamengo no Mundial Imagem: Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Milagre de zagueiro. Arrascaeta alçou bola na área, Gerson apareceu na segunda trave e finalizou. Colwill salvou em cima da linha e evitou o empate.

Inacreditável. A defesa do Chelsea vacilou no começo do segundo tempo, e Gerson saiu cara a cara com Sánchez. O camisa 8 ameaçou o chute, limpou para a direita e finalizou. Ela desviou em James e sobrou para Plata na segunda trave. Ele até chegou nela, mas pegou mal e mandou para fora.

O que é isso, Léo Pereira? Após lançamento para o ataque do Chelsea, Rossi ficou no meio do caminho, e Léo Pereira tentou fazer o corto. A bola encobriu o goleiro e quase entrou, mas saiu em escanteio.

Que milagre! Gerson tabelou com Bruno Henrique e rolou para Plata. O equatoriano levou da esquerda para o meio e soltou o pé. A bola foi no meio, forte, e Sánchez voou para espalmar.

Bruno Henrique empata: 1 a 1. O Flamengo empatou aos 17 da etapa final. Gerson alçou na área, Plata ajeitou de cabeça, e Bruno Henrique apareceu na segunda trave para completar para as redes e explodir o Lincoln Financial Field.

Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

Danilo vira o jogo na Filadélfia: 2 a 1. Após cruzamento de escanteio, Bruno Henrique apareceu na segunda trave ajeitou de cabeça, e Danilo apareceu na segunda trave para completar. Replay do outro gol? Pareceu!

Vermelho! Jackson tentou dividir a bola com Ayrton Lucas e deixou a sola da chuteira na canela do lateral-esquerdo do Flamengo. O árbitro expulsou o atacante diretamente.

Wallace Yan fecha a conta: 3 a 1. Plata recebeu pela direita e tentou passe em direção ao meio da área. A bola desviou e sobrou para a cria do Ninho, que só empurrou para as redes.

Wallace Yan comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 1 CHELSEA

Data e horário: 20 de junho de 2025, às 15h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Iván Bartón (ELS)

Assistentes: David Morán (ELS) e Antonio Pupiro (ELS)

Gols: Pedro Neto (13'/1°T), Bruno Henrique (17'/2°T), Danilo (20'/2°T), Wallace Yan (38'/2°T)

Cartões amarelos: Caicedo, Pedro Neto, Delap (CHE), Pulgar (FLA)

Cartão vermelho: Jackson (CHE)

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro). Técnico: Filipe Luís

Chelsea: Sánchez; Gusto, James (Lavia), Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Fernández (Madueke) e Palmer (Guiu); Pedro Neto e Delap (Jackson). Técnico: Enzo Maresca