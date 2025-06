Flamengo vence o Chelsea e encaminha classificação às oitavas de final do Mundial

O Flamengo mostrou força e venceu o Chelsea-ING, por 3 a 1, nesta sexta-feira, na Filadélfia, nos EUA. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do grupo D. Já os ingleses seguem com três tentos, em segundo.

O Chelsea abriu o placar no primeiro tempo, com Pedro Neto. Já o Flamengo chegou à virada na etapa final. Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan balançaram as redes para o Mengão.

Na última rodada do grupo D, o Flamengo encara o Los Angeles FC-EUA, na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Chelsea enfrenta o Esperance-TUN.

O jogo

Primeiro tempo

O Flamengo começou a partida pressionando o Chelsea. Os rubro-negros assustaram em chutes de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Os ingleses responderam em finalização de Delap.

O Chelsea abriu o placar aos 12 minutos, após falha da zaga carioca. Pedro Neto ficou com a bola, avançou e tocou na saída de Rossi.

O revés não mudou a postura do Flamengo, que seguiu com mais posse de bola. No entanto, os cariocas tinham dificuldade em criar boas jogadas. O Chelsea tentava os avanços nos contra-ataques, sem sucesso.

Somente na parte final, os rubro-negros chegaram com perigo. Aos 43 minutos, após cobrança de falta na área, Gerson finalizou, mas Colwill salvou o Chelsea em cima da linha. Assim, os ingleses mantiveram a vantagem no placar até o intervalo.

Segundo tempo

O Chelsea ficou com a posse de bola, mas viu o Flamengo criar sua melhor chance aos oito minutos. Gerson aproveitou falha da zaga inglesa e entrou na área. O chute foi desviado e Plata apareceu para mandar para para o gol, mas errou o alvo.

O Chelsea quase ampliou em seguida. Delap foi lançado e viu Léo Pereira se antecipar. No entanto, o defensor encobriu Rossi e viu a bola ir pela linha de fundo. Só que o Flamengo voltou a ser perigoso com Plata. O atacante parou em defesa de Sanchez.

Na terceira tentativa, o Flamengo chegou ao empate aos 16 minutos. Plata recebeu cruzamento e escorou para Bruno Henrique empurrar para a rede.

O gol animou os rubro-negros, que chegaram a virada aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique escorou para Danilo mandar para a rede.

Para melhorar a situação dos cariocas, o atacante Jackson foi expulso pouco depois de entrar em campo. O inglês fez falta dura em Ayrton Lucas e recebeu o cartão vermelho direto.

O Chelsea, mesmo com dez, tentou avançar em busca do empate. Só que foi o Flamengo que quase ampliou com Gerson. O meia chutou em cima de Sanchez. Os ingleses só finalizaram com Enzo Fernandez, de cabeça.

O Flamengo confirmou a vitória aos 37 minutos. Após boa troca de passes, a bola ficou com Wallace Yan na área. O meia teve calma para finalizar sem chance para o goleiro do Chelsea.

Nos minutos finais, os rubro-negros apenas esperaram para celebrar a segunda vitória no Super Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 3 X 1 CHELSEA-ING

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: Sexta-feira, 20 de junho de 2025



Horário: 15 horas (de Brasília)



Árbitro: Iván Barton (El Salvador)



Assistentes: David Moran (El Salvador), e Antonio Pupiro (Nicarágua)



Cartões amarelos: Gerson, Plata e Pulgar (Flamengo); Caicedo, Delap e Pedro Neto (Chelsea)



Cartões vermelhos: Jackson (Chelsea)

GOLS



FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 16min do segundo tempo; Danilo, aos 20min do segundo tempo; Wallace Yan, aos 37min do segundo tempo

CHELSEA: Pedro Neto, aos 12min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi: Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Pulgar, Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro)



Técnico: Filipe Luis

CHELSEA: Sánchez, Gusto, Chalobah e Colwill; James (Lavia), Caicedo, Enzo Fernández (Guiu) e Palmer (Madueke) e Cucurella; Pedro Neto e Delap (Jackson)



Técnico: Enzo Maresca