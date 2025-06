Fla tem novidade no ataque para encarar o Chelsea; veja escalação

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo terá uma novidade no ataque para enfrentar o Chelsea, hoje, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes.

O técnico Filipe Luís optou pelo equatoriano Gonzalo Plata, enquanto Bruno Henrique e Pedro começam no banco.

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira; Ayrton Lucas, Erick, Jorginho, Arrascaeta, Gerson; L. Araújo Plata

??NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! MENGÃO ESCALADO PARA #FLAxCHE!!



Por nós. Sempre! VAI PRA CIMA DELES MENGOOOOOO!!#StartingXl #TakeItToTheWorld #FIFACWC



Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo e de graça no App DAZN! Cadastre-se agora: https://t.co/MGHMZFJN3j pic.twitter.com/McCMERU3sR -- Flamengo (@Flamengo) June 20, 2025

Já o Chelsea terá: Sanchez; Cucurella, Colwill, Chalobah, James, Gusto; Fernandez, Palmer, Caicedo; Pedro Neto, Delap.