Flamengo encara Chelsea em tira-teima de brasileiros x europeus no Mundial de Clubes

Líder do Grupo D do Mundial de Clubes, o Flamengo se prepara para um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos. Nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), o time carioca encara o Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em duelo que vai além da busca por pontos: representa um capítulo relevante da crescente rivalidade entre sul-americanos e europeus no novo formato do torneio.

Com a reformulação do Mundial de Clubes pela Fifa, confrontos entre clubes dos dois continentes se tornaram mais frequentes e menos previsíveis. Ao contrário do antigo formato, quando sul-americanos muitas vezes enfrentavam os europeus apenas em finais, agora o embate pode acontecer ainda na fase de grupos - e os resultados recentes indicam que o abismo técnico está longe de ser tão grande quanto se pintava. Brasileiros e argentinos, principalmente, mostraram que têm elenco e organização para competir em alto nível. Em alguns casos, foram até superiores a adversários do Velho Continente na primeira rodada.

O próprio Chelsea sentiu essa nova realidade em Mundiais anteriores. Foi derrotado pelo Corinthians na final de 2012 e encontrou enorme dificuldade para vencer o Palmeiras na decisão de 2021. Experiências que deixaram lições e motivaram a imprensa europeia a adotar um tom mais cauteloso antes do encontro com o Flamengo. Em jornais ingleses, o alerta foi claro: o Chelsea terá pela frente um adversário com um dos elencos mais fortes da América do Sul.

E não é para menos. O Flamengo estreou com vitória segura por 2 a 0 sobre o Espérance, em atuação sólida e com margem para crescimento. Diferentemente do Chelsea, que também venceu por 2 a 0, mas sofreu para superar o Los Angeles FC. O time inglês viu sua defesa ser pressionada em alguns momentos e dependeu da individualidade para sair com os três pontos. A comparação entre as estreias reforçou a percepção de equilíbrio entre os continentes e fez crescer a expectativa por um duelo intenso.

No lado rubro-negro, o clima é de confiança. Arrascaeta e Luiz Araújo, preservados de parte das atividades da semana, treinaram normalmente na véspera da partida. O uruguaio, que apareceu com gelo no joelho, não deve ser problema. Já De La Cruz continua sendo preparado com cautela e dificilmente será relacionado.

O técnico Filipe Luís deve apostar em um ataque mais leve e veloz para explorar as brechas da defesa inglesa, com Bruno Henrique ou Gonzalo Plata entrando no lugar de Pedro. Outra possível mudança é o retorno de Alex Sandro à lateral esquerda, substituindo Ayrton Lucas.

Em entrevista, o meia Jorginho falou sobre o peso do confronto: "Hoje em dia, muita coisa mudou. Não tem mais time bobo, não tem jogo fácil, ainda mais no Mundial. Todos os clubes aqui vão dar o seu melhor. Com certeza, os jogos serão bastante parelhos". O discurso reforça a percepção interna do Flamengo de que o Chelsea precisa ser enfrentado com inteligência, mas sem temor.

Do lado inglês, o técnico Enzo Maresca também destacou o nível da partida: "O Flamengo trará muitos, muitos torcedores, então vamos tentar estar prontos para encarar o adversário e buscar um grande resultado".

O treinador deve fazer ajustes na equipe, promovendo a entrada de Enzo Fernández, ex-River Plate, no lugar de Lavia. Com a experiência do argentino em jogos contra brasileiros, a ideia é aumentar o controle do meio-campo. A base da equipe deve ser mantida, com eventuais alterações ficando para o último jogo da fase.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CHELSEA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Plata). Técnico: Filipe Luís.

CHELSEA - Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Palmer; Pedro Neto, Nicolas Jackson e Madueke. Técnico: Enzo Maresca.

ÁRBITRO - Iván Barton (SLV).

DATA - 20/06.

HORÁRIO - 15h (de Brasília).

LOCAL - Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).