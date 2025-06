Palmeiras: López come filé mignon após roer osso e vira trunfo no Mundial

Do UOL, em São Paulo

Cobrado em janeiro e banco de Vitor Roque desde março, Flaco López escolheu o Mundial de Clubes para criar uma dor de cabeça no técnico Abel Ferreira antes do duelo contra o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos.

O que aconteceu

O atacante viu Abel Ferreira pedir a contratação de um "camisa 9" ainda em janeiro. Após empate com o Noroeste, pelo Paulistão, o treinador apontou o jovem Thalys, da base, como melhor centroavante do elenco e afirmou que "precisava mais" de López.

Na sequência, o argentino assistiu, do banco, à chegada badalada de Vitor Roque. O Alviverde desembolsou 25,5 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação atual) para ter o ex-Barcelona e atender ao pedido de Abel.

O camisa 42, porém, resolveu contra o Al Ahly e aproveita seca de Vitor Roque no Mundial para tentar um lugar entre os titulares. López foi utilizado por Abel nos dois jogos do Mundial, mas sempre começou no banco de reservas. Roque, por outro lado, foi titular, mas ainda não marcou.

O atacante inclusive, tem mais gols no ano após a chegada do concorrente. Flaco balançou as redes sete vezes desde a estreia de Vitor Roque, em 10 de março. Antes, foram cinco tentos em 11 compromissos.

López ainda fez o Palmeiras de Abel ultrapassar a marca de 600 gols. Ele foi o responsável pelo tendo 601 desde a chegada do português. No período, foram 357 jogos, com 208 vitórias, 85 empates e 64 derrotas.

O treinador, porém, não deu pistas se vai mudar o seu homem-gol contra o Inter Miami. O Palmeiras precisa de um empate para avançar às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo A.

Estou muito contente com eles e fico muito contente por ele [López] entrar e ajudar. O Roque entrou [contra o Al Ahly] e fez o trabalho sujo, que ninguém gosta, e ele [López] depois foi comer o filé mignon, quando já tinha os outros cansados. Abel Ferreira

Ataque sem cartões

O setor é o único que ainda não recebeu cartões amarelos, o que permitiria Abel manter a formação. O Alviverde tem seis jogadores pendurados: Gustavo Gómez, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Giay, Piquerez e Richard Ríos. Abel Ferreira também está amarelado.

Isso porque no Mundial, um jogador cumpre suspensão após receber dois amarelos. Os cartões só serão "zerados" nas quartas de final.

O desempenho e a inquietação de Abel, porém, podem mudar o cenário. López levantou dúvidas após a boa atuação de ontem, e o português tem rodado o elenco ao longo de toda a temporada.

O treinador avisou também que tem montado seus elencos de acordo com os adversários, o que deve resultar em uma nova formação na segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra o Inter Miami.