Flaco López iguala Estêvão na artilharia do Palmeiras e aumenta sombra sobre Vitor Roque

O gol decisivo sobre o Al Ahly, nesta quinta-feira, colocou Flaco López na artilharia do Palmeiras ao lado de Estêvão, com 11 gols cada um. O argentino contribuiu para a vitória por 2 a 0 do Verdão, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, em duelo disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira chegou a quatro pontos, assumiu a liderança do Grupo A e encaminhou a vaga às oitavas de final. O Inter Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação, mas o Verdão fica à frente pelo saldo de gols.

Vitor Roque foi a primeira opção de Abel Ferreira. O camisa 9 começou o jogo entre os titulares, mas foi sacado no intervalo, saindo para a entrada de Flaco López. O Verdão abriu o placar aos três minutos da etapa final. Aníbal Moreno colocou a bola na área, Flaco até subiu, mas Abou Ali mandou contra, na tentativa de afastar.

Dez minutos depois, o argentino se consagrou. A defesa palmeirense afastou a bola em um ataque do Al Ahly, Mauricio acionou Flaco, o camisa 42 avançou pelo campo livre, ganhou no corpo da marcação, saiu cara a cara com o goleiro e bateu para o fundo das redes.

Com esse gol, Flaco López chegou a seu quarto gol nos últimos seis jogos do Palmeiras. Antes disso, ele marcou dois contra o Sporting Cristal (PER) e Flamengo. Assim, o argentino vem ampliando a sombra sobre Vitor Roque, que já não marca há seis jogos.

Abel Ferreira valorizou o fator decisivo de Flaco, mas não deixou de cobrar o argentino após a partida, citando o lance em que ele "furou". O treinador apontou para a distração do atacante e avaliou que ele ainda precisa amadurecer.

"Nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, alto, rápido, canhoto, o que não é fácil de encontrar. Há coisas que ele tem que melhorar e sobretudo é uma coisa que só o tempo vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas é distraído. Ele sabe que naquela bola que ele falhou, se amanhã chegar, olhar para ele e perguntar: 'o que tinha que fazer ali?' ele vai dizer 'professor, era com o pé direito'. Se treinamos isso porque não faz? Mas ele queria fazer gol", disse Abel.

Pedindo passagem, Flaco López segue à disposição de Abel Ferreira e mira a titularidade contra o Inter Miami, em partida que encerra a primeira fase da competição. A bola rola na segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.