Filho de ídolo do São Paulo, Lucas Miranda é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15

Principal referência do setor defensivo da equipe Sub-15 do São Paulo, o jovem Lucas Miranda sentiu, pela primeira vez, a emoção de ver seu nome na lista de convocação para a Seleção Brasileira. Ele está entre os 25 relacionados para a disputa da Copa 2 de Julho, que acontece entre os dias 02 e 13 do mês que vem, em Salvador.

Filho do ex-zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2018, e ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, Lucas falou sobre a alegria de estar na lista.

"É um sentimento muito especial. Chegar em uma Seleção Brasileira é o sonho de todo mundo que joga futebol. É o começo de um sonho e isso dá ainda mais motivação para continuar o meu trabalho aqui no São Paulo", declarou o zagueiro canhoto, que atualmente disputa o Paulistão Sub-15. O Tricolor está invicto, com seis vitórias e três empates.

Sobre a responsabilidade de ser filho de um zagueiro que teve uma carreira vitoriosa em clubes do Brasil, do exterior e Seleção Brasileira, Lucas faz questão de destacar as conversas que tem com o pai.

"Meu pai sempre me passa tranquilidade e eu procuro levar isso com naturalidade, sem o peso dessa comparação", contou o jovem zagueiro, que, em 2024, foi o capitão da equipe Sub-14 que conquistou o Campeonato Paulista.

Os atletas convocados se apresentarão à Seleção Brasileira no dia 28 de junho. Antes disso, Lucas Miranda estará em campo pelo São Paulo. No próximo sábado (21), o Tricolor recebe o Oeste pela 10ª rodada do Paulistão Sub-15, em Cotia.