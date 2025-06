Ex-top 4 do tênis pede desculpas após ser flagrado traindo a esposa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O tenista japonês Kei Nishikori, ex-top 4 do ranking e número 66 do mundo atualmente, emitiu um comunicado em que pede desculpas à esposa, filhos, fãs e associações da modalidade após ter sido flagrado traindo a esposa.

O que aconteceu

A imprensa japonesa divulgou imagens do tenista, supostamente, em um encontro com uma modelo, em Tóquio. Nishikori, que foi vice-campeão do US Open em 2014, é casado com Ako Mizuki desde 2020.

Peço desculpas por causar desconforto a todos que me apoiam: fãs de tênis, associações de tênis, patrocinadores e outras partes relacionadas, e pela preocupação e inconveniência causadas pelo meu comportamento desonesto. Além disso, lamento profundamente ter magoado minha esposa, meus filhos e nossos pais



"De agora em diante, para realizar minha vida como um membro responsável da sociedade, me concentrarei exclusivamente em competições de tênis e em produzir resultados. Faremos o possível para reconquistar sua confiança", completou.

Nishikori, que foi bronze nas Olimpíadas na Rio-2016, não atua em uma partida desde maio. Na ocasião, ele caiu no ATP 250 de Genebra, na Suíça. Desde então, o japonês abriu mão de disputas de torneios como Roland Garros e Wimbledon.

O tenista já foi pego em um caso de infidelidade anteriormente. Ele também foi flagrado quando era casado com mesa-tenista japonesa Ai Fukuhara — prata em Londres 2012 e bronze na Rio 2016. O caso se separou em 2013.