Ex-preparador de Crespo explica fim da parceria e deseja sorte ao São Paulo

Hernán Crespo foi anunciado pelo São Paulo com três novidades na comissão técnica em relação à última passagem, duas delas as ausências dos preparadores físicos Alejandro e Matías Kohan.

O que aconteceu

Os Kohan deixaram de trabalhar com Crespo depois da saída do argentino do São Paulo. O UOL conversou com Alejandro, pai de Matías, que explicou que os dois queriam ficar na Argentina.

Foi muito bonito e tivemos muito sucesso. Depois do São Paulo, deixamos de trabalhar juntos porque eu queria ficar na Argentina. Estou trabalhando com meu filho, que esteve conosco no São Paulo, no Defensa y Justicia. Clube anterior ao São Paulo e que ganhamos a Sul-Americana. Estamos com os juvenis, por isso não vou ao São Paulo. Mas algum dia voltaremos ao São Paulo porque nos encantou tudo que vivemos. Um clube maravilhoso, uma gente maravilhosa. Desejamos de coração que seja tudo bárbaro na volta de Hernán.

Alejandro Kohan

Para o lugar da dupla Kohan, Crespo trouxe Federico Martinetti e Leandro Paz. O auxiliar Victor López também é novidade, enquanto o também auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiro Gustavo Nepote voltam ao Tricolor após a primeira passagem com Crespo.

López chega para o lugar de Nicolas Dominguez, que esteve com Crespo no Al-Ain. Antes dele, o ex-zagueiro Sebá Dominguez, com passagem pelo Corinthians, era quem trabalhava com Crespo no Al-Duhail.

Martinetti foi quem substituiu Alejandro Kohan na preparação física depois do São Paulo. O jovem profissional começou a carreira com Jorge Burruchaga, que fez carreira como técnico na Argentina e, como jogador, foi campeão da Copa do Mundo em 1986.