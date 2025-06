Ex-jogador da Holanda Promes é extraditado após condenação por tráfico de cocaína proveniente do Brasil

AMSTERDÃ (Reuters) - O ex-jogador da seleção holandesa Quincy Promes foi extraditado pelos Emirados Árabes Unidos para a Holanda, onde deverá cumprir pena de prisão por tráfico de drogas e agressão, informaram promotores na sexta-feira.

No ano passado, um tribunal holandês condenou o ex-atacante do Ajax Amsterdã e do Spartak Moscou a seis anos de prisão à revelia por seu envolvimento direto com dois carregamentos de cocaína a partir do Brasil, através do porto de Antuérpia, na Bélgica, para a Holanda em 2020.

Em 2023, Promes também foi condenado à revelia a 18 meses de prisão por agressão relacionada a uma briga em 2020, na qual esfaqueou um primo no joelho.

O jogador de 33 anos, que tem 50 jogos pela seleção holandesa, foi preso em Dubai em março do ano passado, a pedido do Ministério Público, quando estava em um campo de treinamento com o Spartak Moscou.

Mais tarde, foi liberado da detenção sob restrições, que incluíam a proibição de deixar os Emirados Árabes Unidos. O Spartak Moscou rescindiu seu contrato e, depois disso, ele se juntou ao United FC de Dubai, clube da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos.

(Reportagem de Bart Meijer)