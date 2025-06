Ex-'europeu', Danilo enaltece Flamengo e brasileiros: 'Recado para o mundo'

Com mais de dez anos em times expressivos na Europa, Danilo enalteceu o feito não só do Flamengo sobre o Chelsea como também o desempenho geral dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Autor do segundo gol na vitória por 3 a 1, o zagueiro acredita que o futebol tupiniquim deu seu recado.

Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. Obviamente é só um jogo, a jornada ainda é longa, são só três pontos, mas creio que dá muita moral e um recado importante para o futebol mundial

Danilo

O que mais ele falou?

Momento especial com o gol: "Certamente foi uma emoção muito especial. Eu vim para o Flamengo justamente para viver esse tipo de emoção. Como eu falei anteriormente, creio que muitas vezes a gente se pressiona muito durante a carreira para entregar resultado, para entregar performance. E eu estou seguro que são meus últimos anos como atleta profissional, então estou tentando desfrutar ao máximo. E quando eu parei ali na frente da torcida, foi justamente para gravar aquele momento ali na minha memória, na minha cabeça, porque é um momento que vai ficar certamente marcado por muito tempo na minha história".

Promessas da família: "Minha mãe correu hoje a maratona lá no Rio, no Aterro, 10 km (Maratona do Rio). Ela me mandou mensagem e disse que se eu fizer outro gol ela corre mais 10 km (risos). Minha tia disse que se eu fizesse um gol ela faria uma tatuagem, então ela vai ter que fazer (risos).