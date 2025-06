Estrelas de Felipe Luís e Bruno Henrique definem virada do Fla, diz Alicia

As estrelas do técnico Felipe Luís, que fez substituições decisivas, e do atacante Bruno Henrique, que brilhou ai sair do banco, definiram a grande virada do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea no Mundial de Clubes, disse a colunista Alicia Klein no UOL News de hoje.

O meu destaque para o jogo do Flamengo é a estrela do Felipe Luís. A começar pelas trocas que ele faz antes do jogo, ele coloca o Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Plata no lugar do Pedro. O Plata vai ser fundamental no jogo, inclusive diretamente no último gol.

E no começo do segundo tempo ele faz essa substituição, e eu também sempre me incomodo com a saída do Arrascaeta porque ele é um gênio, ele é um cara capaz de criar jogadas quando menos se espera e ele tá numa temporada muito artilheira.

E o Flamengo estava com dificuldade de criar naquele momento, mas o Felipe Luís faz a troca, coloca o Bruno Henrique e ele muda a cara do jogo, é responsável pela virada, o Danilo, que tinha conseguido, por decisão do Felipe Luís, entrar no lugar do Léo Ortiz, também faz gol. Wallace Yan, que tinha acabado de entrar no jogo, faz gol também. Então, praticamente todas as mudanças que o Felipe Luís fez ou antes ou durante a partida resultaram diretamente em gols do Flamengo, não só na melhora do desempenho do time, como em gols.

Alicia Klein

A colunista do UOL destacou também a entrada de Bruno Henrique, autor de um gol e uma assistência na vitória flamenguista nos Estados Unidos, mesmo atravessando momento ruim na carreira.

E o Bruno Henrique surpreende porque ele não vem num bom momento desde que, coincidentemente ou não, aconteceu o seu indiciamento e depois a sua denúncia por manipulação de resultado naquele caso ligado a apostas de um cartão amarelo que ele teria forçado na partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Ele caiu muito de desempenho, muito, jogando um pouco de fora de posição, na minha opinião, mas jogando mal. E aí o Felipe Luís banca a entrada dele, no lugar do Arrascaeta, e ele acaba sendo o homem do jogo, inclusive corretamente eleito o melhor da partida.

Alicia Klein

