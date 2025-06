Espérance bate Los Angeles FC e classifica Flamengo às oitavas do Mundial

O Espérance, da Tunísia, venceu o Los Angeles FC por 1 a 0 nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, no Geodis Park, em Nashville. Belaili foi o autor do gol do triunfo.

Desta maneira, os tunisianos chegaram a três pontos e subiram para a terceira posição, com a mesma pontuação do Chelsea, que permanece na frente pelo saldo de gols. Já o time americano, eliminado, amarga a lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.

O resultado também classificou o Flamengo às oitavas de final do torneio, na primeira posição do grupo.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira, para a terceira e última rodada da fase e grupos. O Esperánce pega o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Los Angeles FC, por sua vez, encara o Flamengo, no Camping World Stadium, em Orlando. Ambos os jogos acontecem às 22 horas (de Brasília).

O jogo

O gol do Espérance saiu aos 24 minutos da segunda etapa. Ben Hamida faz bela jogada, entra na área e é desarmado por Delgado. Porém, a bola sobrou para Belaili, que não desperdiçou e chutou por baixo das pernas do goleiro Lloris.

A equipe americana ainda teve a chance de empatar a partida nos acréscimos. O brasileiro Marlon recebeu um pontapé na área e o árbitro marcou pênalti. Todavia, na cobrança, Bouanga bateu para defesa de Ben Said com os pés.