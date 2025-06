Espanhol do Chelsea diz que cansaço atrapalha: 'Em outro momento, podemos ganhar do Flamengo'

Marc Cucurella, lateral-direito do Chelsea, endossou o conhecido discurso dos europeus de que o calor e o fato de terem de jogar um mês após o fim da temporada atrapalham a performance dos times europeus no Mundial de Clubes. O jogador espanhol usou esse argumento, entre outros, para explicar a vitória dominante do Flamengo sobre sua equipe por 3 a 1 nesta sexta-feira, na Filadélfia.

"Eles têm um bom time, mas é verdade que o momento é muito diferente para um time e para o outro. Acho que não é só neste jogo que podemos ver, mas em todos os resultados. Acho que o momento que eles têm não é o mesmo que o das equipes europeias, as condições também não são as mesmas", argumentou o defensor. "Não é uma desculpa, é realidade."

Cucurella ignorou o fato de que, nos últimos anos, os brasileiros sempre tiveram de jogar o Mundial (chamado pela Fifa agora de Intercontinental) exaustos, dias após o fim do Brasileirão e disse que, em uma outra ocasião, o Chelsea poderia ganhar do Flamengo. "É verdade que eles têm muito talento, mas acho que se jogarmos em outro momento, podemos vencê-los."

Enquanto Cucurella falava, Wesley, lateral-direito do Flamengo, também conversava com a imprensa e exaltava o desempenho dos clubes brasileiros, todos invictos no Mundial de Clubes.

"Parabéns aos brasileiros, que estão jogando o que ninguém imaginava. Falam do calor. Está calor pra eles e pra nós também", falou o jovem lateral. "O futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. A gente fica muito: 'ah, os europeus, os europeus'", continuou Wesley, segundo o qual a vitória surpreendente do Botafogo sobre o PSG inspirou os flamenguistas. "Pensamos: 'Caramba, a gente consegue também'"

O Flamengo viaja a Orlando, na Flórida, para fechar a fase de grupos contra o Los Angeles FC. O jogo será na próxima terça, às 22h (de Brasília). No mesmo dia e horária, o Chelsea encara o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.