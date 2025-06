Escalação do Flamengo: veja o time que enfrentará o Chelsea

O Flamengo divulgou a escalação que usará nesta sexta-feira diante do Chelsea, da Inglaterra, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Para o jogo, o técnico Filipe Luís definiu Wesley, Danilo e Plata como titulares no lugar de Guillermo Varela, Léo Ortiz e Pedro, que começaram entre os 11 no último jogo diante do Espérance, na vitória por 2 a 0.

Veja escalação do Flamengo