Entenda que estratégia Abel utilizou para o Palmeiras vencer o Al Ahly no Mundial

O Palmeiras bateu o Al Ahly por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e venceu a primeira na competição. As equipes precisaram superar forte calor principalmente durante o primeiro tempo. O técnico Abel Ferreira revelou que utilizou o fator climático a seu favor para buscar o resultado.

Antes mesmo da bola rolar, na entrevista de véspera, o treinador havia comentado que um de seus aprendizados no futebol brasileiro foi o de saber lidar com o clima e até citou as diferenças de temperatura entre o Sul e o Nordeste do Brasil, por exemplo. Deixando o resultado de lado, Abel preferiu, em termos de desempenho, a partida contra o Porto e explicou que tentou surpreender o Al Ahly, baixando as linhas e dando a bola no pé do adversário.

"Adversários diferentes te dão jogos diferentes. Jogamos muito melhor com o Porto, fomos mais dinâmicos, pressionamos, não criamos tantas chances, mas criamos. Em termos de jogo fluido e jogado foi melhor.



Baixamos nossa pressão e tinha dito ontem que teríamos o clima como fator estratégico. Era notório que cada sprint que dava, demorava o dobro. Isso entrou no nosso plano estratégico do jogo. Sobre o fato de não conseguirmos ligar o jogo na primeira parte, colocar a bola no corredor, ameaçar o adversário, não tivemos dinâmica", disse Abel.

E o #MaiorCampeãoDoBrasil encerrou a segunda rodada da #FIFACWC como líder do Grupo A! ? pic.twitter.com/N4WMVwNrBU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 19, 2025

"Vou perguntar aos jogadores, como faço sempre, porquê sentiram essas dificuldades, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, da estratégia. É uma das coisas que faremos. A verdade é que usamos isso. Minha função como treinador também é surpreender o adversário. Definimos muito bem por qual lado queríamos que o adversário nos atacasse. O lado esquerdo era mais fácil. Nos primeiros 20 minutos, só atacavam por ali. Não estamos cumprindo bem o que tínhamos que fazer", seguiu.

O Palmeiras fez um primeiro tempo sem muitas chances e se assustou com uma quase expulsão de Raphael Veiga. Sem gostar muito do que via em campo, Abel Ferreira voltou do intervalo com duas mudanças: Mauricio e Flaco López. As mudanças deram resultado. O Verdão abriu o placar aos três, com go contra de Abou Ali. Depois, aos 13, Mauricio deu assistência para Flaco fazer o segundo.

"No segundo tempo, fizemos ajustes, refrescamos a equipe. Não tirei o Roque nem o Veiga por achar que estavam jogando pior ou melhor. Me assustei quando vi o lance do Veiga. Pensei 'vou ter que partir para o plano B' e não seria fácil pelo calor. Felizmente o VAR conseguiu corrigir. Não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi bem bem melhor que o jogo anterior", avaliou Abel.

Palmeiras x Al Ahly precisou ser paralisado por condições climáticas

E, logo depois de abrir o 2 a 0, a partida foi paralisada por conta de alerta de tempestade nas redondezas do estádio. O jogo só recomeçou depois de cerca de 50 minutos. Abel disse que a situação foi favorável ao Verdão, que se manteve focado no vestiário, voltou ao jogo e conseguiu segurar o resultado.

"Para ser sincero, se estivesse perdendo, não iria gostar. Porque acho que favorece quem está ganhando. Nos últimos 30, ainda quebrou mais 15 para hidratar. Mas não havia outra forma. Procurei refocar os jogadores outra vez, no futebol já vi resultados virarem em três ou quatro minutos, portanto falei para seguirem focados e com nossas tarefas. O grupo é equilibrado, vai ser decidido no último jogo. Temos um primeiro objetivo que é passar para a fase seguinte. Vamos continuar a pedalar, como disse e preparar para o próximo jogo", finalizou.

Palmeiras perto das oitavas do Mundial

A vitória deixou o Palmeiras com quatro pontos, na liderança do Grupo A. Com isso, o Palmeiras depende apenas de si para confirmar a vaga nas oitavas de final. O Inter Miami é o segundo colocado, seguido de Porto e Al Ahly, com um ponto cada um.

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira, dia 23, para enfrentar o Inter Miami. A bola rola às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.