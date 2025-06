Enquete: torcida do São Paulo aprova primeiro semestre de Robert Arboleda

Desde 2017 no São Paulo, Robert Arboleda ainda é um dos principais jogadores do sistema defensivo do Tricolor. O zagueiro equatoriano foi titular absoluto no primeiro semestre da temporada e teve seu desempenho aprovado pelos torcedores.

Em votação realizada pela Gazeta Esportiva, a maioria dos torcedores avaliou o primeiro semestre de Arboleda como "bom", com 52,54% dos votos. Outros 20% dos participantes consideraram o desempenho do equatoriano como "excelente".

Além disso, 17,14% disseram que o primeiro semestre de Arboleda com a camisa do São Paulo foi apenas "regular". Por outro lado, alguns torcedores não aprovaram o desempenho do zagueiro. 8,57% dos participantes avaliaram como "ruim", enquanto outros 2,86% consideraram "muito ruim".

Durante os primeiros seis meses de 2025, Robert Arboleda entrou em campo 24 vezes e foi titular em 23 oportunidades. Foram 12 partidas pelo Campeonato Paulista, sete no Campeonato Brasileiro, quatro na Copa Libertadores e uma na Copa do Brasil. O zagueiro ainda marcou dois gols no ano.

O equatoriano entrou na seleção dos melhores jogadores do Paulistão, junto com o meia-atacante Lucas Moura.

Arboleda é o jogador com mais tempo de São Paulo do elenco atual da equipe. Ao todo, o zagueiro já disputou 327 jogos, marcou 22 gols e deu cinco assistências. Ainda foi campeão Paulista (2021), da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa do Brasil (2024).

O elenco do São Paulo está de férias por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Os jogadores se reapresentam no dia 26 de junho, no CT da Barra Funda, e iniciam a preparação para o restante da temporada.