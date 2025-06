Emi Martínez vê Palmeiras mais tranquilo após vitória e revela objetivo no Mundial: "Classificar em 1°"

O Palmeiras venceu o Al Ahly, por 2 a 0, na última quinta-feira, e conquistou sua primeira vitória na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, em Nova Jersey. O volante Emiliano Martínez vê o clube mais tranquilo após o resultado e apontou o objetivo da equipe na fase de grupos.

"Precisávamos da vitória de ontem e acho que estamos fazendo as coisas bem, contra o Porto já se viu um rendimento muito bom. Agora estamos um pouco mais tranquilos. Estamos felizes, mas ainda não acabou porque queremos terminar em primeiro lugar", disse.

Emiliano Martínez começou no banco de reservas nos duelos contra Porto e Al Ahly. Na primeira rodada, não foi utilizado por Abel, e na segunda, foi acionado aos 21 do segundo tempo, na vaga de Aníbal Moreno, que saiu com dores.

O camisa 5 do Verdão passou por exames na reapresentação em Greensboro, na Carolina do Norte, e teve detectado um edema na coxa direita. Assim, deve ser desfalque para o duelo contra o Inter Miami, que acontece nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Caso a ausência de Aníbal seja concretizada, a tendência é a de que Emiliano Martínez ocupe a vaga. O meio-campista projetou o duelo contra a equipe de Messi.

"Vamos buscar a vitória contra o Inter Miami, porque somos o Palmeiras e já sabíamos que nosso objetivo era nos classificar em primeiro lugar. Então, vamos em busca disso. Estou muito feliz pelo momento intenso que estou vivendo, mas é essa intensidade que todo jogador sonha. É lindo ter esses desafios, vim ao Palmeiras para ter essa exigência e ter todos esses desafios. Muito feliz por isso", finalizou.

O Palmeiras é o líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados. Assim, depende apenas de si para avançar às oitavas do Mundial.