Em meio a um primeiro semestre conturbado, Arboleda segue como pilar defensivo do São Paulo

O São Paulo teve um primeiro semestre de temporada conturbado em 2025 que terminou com a saída do técnico Luis Zubeldía. Mesmo assim, Robert Arboleda, titular absoluto na linha de zaga, segue como um pilar defensivo da equipe.

O sistema defensivo foi um dos problemas do Tricolor sob o comando de Zubeldía nos primeiros seis meses do ano. Ao lado do goleiro Rafael, o zagueiro equatoriano de 33 anos permanece entre os principais jogadores do setor.

Robert Arboleda entrou em campo 24 vezes nos primeiros seis meses da temporada e foi titular em 23 oportunidades. Foram 12 partidas pelo Campeonato Paulista, sete no Campeonato Brasileiro, quatro na Copa Libertadores e uma na Copa do Brasil. O zagueiro ainda marcou dois gols no ano.

O equatoriano entrou na seleção dos melhores jogadores do Paulistão, junto com o meia-atacante Lucas Moura.

?? Trio Sub-15 é convocado para a Seleção Brasileira! O zagueiro Lucas Miranda e os atacantes Nicolas Francisco e João Lucas foram chamados para a disputa da Copa 2 de Julho. Mais informações > https://t.co/LXYiK3nmOC#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/CSC6U1Ys4Q ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 19, 2025

No Brasileirão, segundo dados do Sofascore, Arboleda tem médias de 1,3 interceptação, um desarme, 2,6 recuperações de bola, seis cortes e apenas 0,3 drible sofrido por partida. Além disso, o equatoriano tem média de 89% de passes certos e um gol marcado.

O São Paulo tem a 11ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 14 gols sofridos, e saiu de campo sem ser vazado apenas três vezes.

Entre os meses de abril e maio, Robert Arboleda desfalcou o Tricolor em sete jogos por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Nesse período, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Sabino formaram a dupla de zaga da equipe.

Arboleda e o restante do elenco do São Paulo estão de férias por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Os jogadores se reapresentam no dia 26 de junho, no CT da Barra Funda, e iniciam a preparação para o restante do Campeonato Brasileiro e as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.